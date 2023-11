Milan PSG: alta tensione e tifosi scortati verso lo stadio. La situazione

Tensione a Milano prima della sfida di Champions League tra Milan e PSG per gli scontri tra i tifosi rossoneri e quelli francesi, soprattutto dopo le scene di guerriglia sui Navigli. Ecco le ultime e la situazione a poche ore dal fischio d'inizio del match

Tanta tensione a Milano prima della sfida di Champions League tra Milan e PSG per gli scontri tra i tifosi rossoneri e quelli parigini. Già nella serata di lunedì si sono verificati diversi scontri tra le due tifoserie come la guerriglia sui Navigli, dove un centinaio di ultras rossoneri hanno assaltato con caschi e fumogeni i tifosi francesi provocando diversi feriti, e le liti in via Paolo Sarpi e in zona Darsena. Tensione che ha portato anche all'arresto e un Daspo della durata di tre anni nei confronti del tifoso francese arrestato la notte scorsa dalla Polizia. Ecco di seguito la situazione a poche ore dal fischio d'inizio.

Tensione nel pre-partita di Milan-PSG: la situazione

La tensione, dopo gli scontri di ieri sera, si è spostata in piazza Duomo dove i circa 4200 tifosi francesi si sono riuniti prima di dirigersi verso San Siro: misure di sicurezza rafforzate. Dopo essersi ritrovati al Duomo, i tifosi del Psg, armati di fumogeni, tamburi e fuochi d'artificio, sono stati trasferiti a Piazzale Lotto con metro e mezzi dedicati da dove poi è cominciato il corteo alla volta di San Siro. Scortati dalle forze dell'ordine, sul posto con almeno 15 blindati e 150 agenti per evitare qualsiasi tipo di scontro, i tifosi francesi si sono diretti verso lo stadio e al momento la situazione è tranquilla nella zona.