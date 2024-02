Calcio, Champions League: 5 squadre per l'Italia dalla stagione 2024/25? Ecco come cambia il Ranking UEFA

Potrebbero esserci importanti novità per l'Italia calcistica, a partire dalla stagione 2024/25. Il Ranking UEFA resta il riferimento con cui vengono calcolati e aggiornati i punteggi delle singole nazioni, in proporzione ai risultati ottenuti dai rispettivi club. Proprio grazie alla Lazio, vittoriosa contro il Bayern Monaco, l'Italia balza al primo posto nel coefficiente stagionale per nazioni. Ecco come sta evolvendo.

La prossima UEFA Champions League riserverà 5 squadre per l'Italia? E' uno scenario che va oltre le mere ipotesi, considerando che il Ranking UEFA porta i colori del nostro Paese in prima posizione nel coefficiente stagionale per Nazioni del massimo organo calcistico europeo.

Champions League: 5 squadre per l'Italia dalla stagione 2024/25?

In considerazione delle particolari regole che vigono all'interno di questa speciale classifica, tra punti e bonus che s'intrecciano, le Nazioni Europee che occupano le prime due posizioni hanno diritto a questo speciale privilegio. Al momento, grazie alla Lazio che ha battuto il Bayern Monaco nella gara di andata degli ottavi della competizione europea più prestigiosa, l’Italia è al primo posto, a seguire l'Inghilterra, proseguendo con la Germania terza e la Spagna quarta.

Più nel dettaglio, il nostro tricolore possiede, momentaneamente, 14.285 punti, proseguendo alle spalle con l'Inghilterra a quota 13.875 punti, andando sul terzo gradino del podio con la Germania a 13.642 punti, mentre la Spagna è più staccata con 12.937 punti al quarto posto.

Resta di primaria importanza ottenere risultati sportivi di alto profilo per l'attuale stagione, in quanto consentirà, al termine di tutte le competizioni per club sotto l'egida della UEFA, di stabilire chi avrà diritto a disporre di 5 squadre per la UEFA Champions League 2024/25. Inoltre, si tratterà di un'edizione che vedrà un nuovo format e una nuova modalità di svolgimento. Tra le novità più significative, il passaggio da 32 a 36 squadre e l'inserimento in un unico girone, eliminando la suddivisione degli 8 gironi attuali; ciascuna squadra giocherà un numero uguale di partite in casa e in trasferta (quattro per parte) e le squadre partecipanti verranno suddivise in 4 fasce da 9 squadre, in relazione al coefficiente per Nazioni UEFA della stagione in corso. Insomma, aumentano il numero delle partite, quindi anche quello degli introiti.

Le casse dei club che accederanno, difatti, vedrebbero accreditarsi una cifra che si aggira attorno ai 20 milioni di Euro soltanto per l'ingresso nella competizione. Chi sarà Campione d'Europa potrà portarsi a casa un premio di, almeno, 150 milioni di Euro.