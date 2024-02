Champions League, dove vedere Copenhagen-Manchester City: Mediaset, Sky o NOW? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma la gara di andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2023/24. Il Copenhagen di Jacob Neestrup ospita il Manchester City di Pep Guardiola. Si affrontano martedì 13 febbraio 2024, ore 21:00, al "Parken Stadium" di Copenhagen. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

UEFA Champions League 2023/24, dove vedere Copenhagen-Manchester City? Si gioca al "Parken Stadium" di Copenhagen, con calcio d'inizio in programma martedì 13 febbraio 2024, alle ore 21:00 (CET). La gara è valida per l'andata degli ottavi di finale della massima competizione continentale di calcio per club.

UEFA Champions League 2023/24

Parken Stadium DATA Martedì 13 febbraio 2024 ORE 21:00 (CET) ARBITRI ARBITRO

Jose Maria Sanchez

Spagna



ASSISTENTE 1

Raul Cabanero

Spagna



ASSISTENTE 2

Inigo Prieto

Spagna



IV UFFICIALE

Cesar Soto Grado

Spagna



VAR

Juan Martínez Munuera

Spagna



AVAR

Guillermo Cuadra

Spagna

Champions League, dove vedere Copenhagen-Manchester City?

Copenhagen-Manchester City viene trasmessa su: Sky.

Diretta TV su: Sky Sport Arena HD [Canale 204] e su Sky Sport [Canale 253]

Live Streaming su: Sky Go

Live Streaming su: NOW

Live Streaming su: Infinity+

Diretta TV su: Sky Sky Sport Arena HD

Canale 204



Sky Sport

Live Streaming su: Sky Sky Go



skygo.sky.it Copenhagen-Manchester City

Live Streaming su: NOW NOW



nowtv.it Copenhagen-Manchester City

Live Streaming su: Mediaset Infinity+



mediasetinfinity.mediaset.it/infinity-plus

Copenhagen-Manchester City: probabili formazioni e indisponibili (con aggiornamenti)

COPENHAGEN



MANCHESTER CITY



4-2-3-1 1

Kamil Grabara 31

Ederson 22

Peter Ankersen 2

Kyle Walker 3

Denis Vavro 3

Rúben Dias 2

Kevin Diks 5

John Stones 19

Elias Jelert 24

Joško Gvardiol 39

Oscar Højlund 16

Rodri 33

Rasmus Falk 20

Bernardo Silva 9

Diogo Gonçalves 47

Phil Foden 30

Elias Achouri 17

Kevin De Bruyne 7

Viktor Claesson 10

Jack Grealish 10

Mohamed Elyounoussi 29

Erling Haaland Coach



Jacob Neestrup Coach



Pep Guardiola

Presentazione

Riprende il cammino europeo per Copenhagen e Manchester City e c'è grandissima attesa al "Parken Stadium" per l'arrivo dei Campioni d'Europa in carica. I padroni di casa conquistarono il passaggio della fase a gironi grazie, soprattutto, ai preziosi successi su Manchester United e Galatasaray, totalizzando 8 punti e posizionandosi al secondo posto dietro al Bayern Monaco che ne realizzò il doppio dei danesi; il gruppo guidato da Pep Guardiola strapazzò i propri avversari nel Gruppo G, quasi come se si trattassero di gare d'allenamento, totalizzando l'en plein: 18 punti, stesso numero delle reti siglate.

L'ultimo impegno di rilievo per la squadra di Jacob Neestrup risale al 12 dicembre scorso, quando sconfissero Mauro Icardi e compagni nell'ultimo turno del Gruppo A, mentre il massimo campionato danese è fermo da oltre 3 mesi, con l'ultima gara disputata agli inizi di dicembre contro l'Aahrus (sconfitta dei "Leoni" in casa per 2-1). Soltanto l'Atlantic Cup, disputata tra gennaio e febbraio ad Algarve (Portogallo), ha consentito di non perdere i ritmi di gara, pur trattandosi di un torneo con intensità di gara non altissima.

Il Manchester City prosegue i ritmi di corazzata nel proprio campionato, con la lotta al vertice insieme a Liverpool e Arsenal che si fa sempre più avvincente. L'ultimo turno contro l'Everton ha messo sugli scudi Erling Haaland, con la cui doppietta è stata archiviata anche la pratica "Toffees" allo "Ethiad Stadium". Miglior attacco della Premier League con 56 reti realizzate su 23 gare disputate, con la media di quasi 2 gol e mezzo in ogni gara.

Il Copenhagen è avvisato, seppur le gare di UEFA Champions League siano sempre pronte regalare incredibili sorprese.