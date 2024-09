Champions League, dove vedere Porto-Arsenal: Mediaset, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma la gara di andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2023/24. Il Porto di Sérgio Conceição ospita l'Arsenal di Mikel Arteta. Si affrontano oggi, Mercoledì 21 febbraio 2024, ore 21:00, allo "Stadio do Dragão" di Oporto. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

UEFA Champions League 2023/24, dove vedere Porto-Arsenal? Si gioca allo "Stadio do Dragão" di Oporto, con calcio d'inizio in programma oggi, Mercoledì 21 febbraio 2024, alle ore 21:00 (CET). La gara è valida per l'andata degli ottavi di finale della massima competizione continentale di calcio per club.

EVENTO PORTO-ARSENAL



UEFA Champions League 2023/24

Ottavi di finale - Andata LUOGO OPORTO



Stadio do Dragão DATA Mercoledì 21 febbraio 2024 ORE 21:00 (CET) ARBITRI ARBITRO

Serdar Gozubuyuk

Paesi Bassi



ASSISTENTE 1

Erwin Zeinstra

Paesi Bassi



ASSISTENTE 2

Johan Balder

Paesi Bassi



IV UFFICIALE

Joey Kooij

Paesi Bassi



VAR

Dennis Higler

Paesi Bassi



AVAR

Pol van Boekel

Paesi Bassi

Champions League, dove vedere Porto-Arsenal?

Porto-Arsenal viene trasmessa su: Sky. E' disponibile in:

Porto-Arsenal, Diretta TV su: Sky Sport Uno [Canale 201, Canale 239 HD e Canale 472 HD in Diffusione Terrestre], su Sky Sport 4K [Canale 213] e su Sky Sport [Canale 251], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Porto-Arsenal, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Porto-Arsenal, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Porto-Arsenal, Live Streaming su: Infinity+, la piattaforma di Mediaset per tutti i clienti abbonati al servizio.

Porto-Arsenal, dove vedere?



Emittenti Porto-Arsenal, dove vedere?



Canali Porto-Arsenal

Diretta TV su: Sky Sky Sport Uno

Canale 201 HD



Sky Sport Uno

Canale 239 HD



Sky Sport Uno

Canale 472 HD in DT



Sky Sport 4K

Canale 213



Sky Sport

Canale 251 Porto-Arsenal

Live Streaming su: Sky Sky Go



skygo.sky.it Porto-Arsenal

Live Streaming su: NOW NOW



nowtv.it Porto-Arsenal

Live Streaming su: Mediaset Infinity+



mediasetinfinity.mediaset.it/infinity-plus

Porto-Arsenal: probabili formazioni (con aggiornamenti)

Porto-Arsenal

Probabili formazioni



PORTO



4-2-3-1 Porto-Arsenal

Probabili formazioni



ARSENAL



4-3-3 99

Diogo Costa 22

David Raya 23

João Mário 15

Jakub Kiwior 3

Pepe 2

William Saliba 31

Otavio 6

Gabriel Magalhães 18

Wendell 4

Ben White 22

Alan Varela 29

Kai Havertz 16

Nico González 41

Declan Rice 10

Francisco Conceição 8

Martin Ødegaard 11

Pepê 11

Gabriel Martinelli 13

Wenderson Galeno 19

Leandro Trossard 30

Evanilson 7

Bukayo Saka Coach



Sérgio Conceição Coach



Mikel Arteta

Presentazione

Nella Liga Portugal i "Draghi" sono piuttosto indietro: 7 punti in meno rispetto a Benfica e Sporting Lisbona, appaiate al primo posto con 55 punti ma con i secondi che hanno una gara da disputare. Il cammino in campionato, quindi, è piuttosto impegnativo per raggiungere quello che sarebbe il trentunesimo titolo di Campione del Portogallo. Nella fase a gironi della UEFA Champions League gli uomini di Sérgio Conceição si qualificarono al secondo posto per la differenza reti peggiore, pur avendo totalizzato gli stessi punti del Barcellona: 12. Shakthar Donetsk e Anversa erano le altre due antagoniste. Nel punto cruciale della stagione, non sarà della gara l'attaccante iraniano Mehdi Taremi, futuro calciatore dell’Inter. Che sia una fase delicata per il Porto lo si evince anche dalla scadenza di contratto dell'attuale tecnico portoghese, con alcuna trattativa avviata per il rinnovo.

La formazione guidata da Mikel Arteta si presenta con un'ottima condizione psicofisica, come confermano i numeri della Premier League. Sono, difatti, reduci da 5 vittorie consecutive in campionato, di cui l'ultima per 5-0 sul terreno di gioco del Burnley. All’interno di questa serie di gare i londinesi hanno realizzato 21 reti subendone appena due. Anche il Liverpool capolista, che vanta solo due lunghezze di vantaggio, è caduto sotto i colpi dell'Arsenal (3-1 all'Emirates Stadium). I "Gunners" presentano, fino a ora, la miglior difesa di tutta la Premier League oltre che il secondo miglior attacco. Anche nel Gruppo B della fase a gironi, si sono resi protagonisti di un'ottima performance, grazie al primo posto conquistato con 13 punti, lasciando alle spalle il PSV Eindhoven secondo, poi il Lens e il Siviglia.

E' uno degli incroci europei più frequenti, in quanto le due compagini si sono le due squadre si sono affrontate in sei incontri europei ufficiali. Il numero dei precedenti pende dalla parte degli inglesi, i quali hanno prevalso per 3 volte sui "Biancoblù" che ne hanno vinte due. L'unico pareggio fu a reti inviolate nel lontano 2006. L’ultimo evento tra le due, sempre durante la massima competizione continentale, risale all’edizione 2009/10: anche in questa occasione furono ottavi di finale e, dopo aver perso l'andata a Oporto (2-1), i londinesi ribaltarono tutto dinanzi al proprio pubblico imponendosi con uno strabiliante 5-0, grazie anche a Nicklas Bendtner, mattatore con una tripletta.