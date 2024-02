Lazio-Bayern Monaco, streaming gratis Amazon e diretta tv Canale 5? Dove vedere Champions League

Sorteggio tremendo per la Lazio, che agli ottavi di finale si ritrova di nuovo di fronte al Bayern Monaco. La squadra di Tuchel è un corazzata, e sarà certamente dura per gli uomini di Sarri: almeno all'Olimpico, però, i biancocelesti cercheranno di fare una bella figura.

Mercoledì 14 febbraio alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Roma si disputerà il match Lazio-Bayern Monaco, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Un match che sembra decisamente proibitivo per la banda di Maurizio Sarri, che però è consapevole che bisogna comunque provare a tirare fuori un buon risultato anche per dare una svolta ad una stagione complicata. Il Bayern di Tuchel è in piena lotta per la Bundesliga, e sarà certamente un avversario ostico.

Lazio-Bayern Monaco, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

BAYERN MONACO (4-2-3-1) - Neuer; Mazraoui, De Legt, Dier, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Musiala, Muller; Kane.

Dove vedere Lazio-Bayern Monaco in tv e streaming, Canale 5, Prime Video o Sky?

Il match Lazio-Bayern Monaco sarà visibile su Amazon Prime Video, dunque la gara sarà visibile in streaming sull'app del servizio di Amazon disponibile per smartphone, pc, tablet e smart tv. La telecronaca della gara sarà affidata a Sandro Piccinini. Per assistere al match anche in chiaro, purtroppo per i tifosi biancocelesti, non sarà disponibile la diretta gratis né su Canale 5, né su TV8.