Champions League, dove vedere Real Sociedad-PSG: Mediaset, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma la gara di ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2023/24. La Real Sociedad di Imanol Alguacil ospita il Paris Saint Germain di Luis Enrique. Si affrontano oggi, Martedì 5 marzo 2024, ore 21:00 (CET), allo "Anoeta Stadium - Reale Arena" di San Sebastián. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni, oltre agli aggiornamenti con le formazioni ufficiali.

UEFA Champions League 2023/24, dove vedere Real Sociedad-PSG? Si gioca allo "Anoeta Stadium - Reale Arena" di San Sebastián, con calcio d'inizio in programma oggi, Martedì 5 marzo 2024, alle ore 21:00 (CET). La gara è valida per il ritorno degli ottavi di finale della massima competizione continentale di calcio maschile per club.

EVENTO REAL SOCIEDAD-PSG



UEFA Champions League 2023/24

Ottavi di finale - Ritorno LUOGO SAN SEBASTIAN



Anoeta Stadium - Reale Arena DATA Martedì 5 marzo 2024 ORE 21:00 (CET) ARBITRI ARBITRO

Michael Oliver

Inghilterra



ASSISTENTE 1

Stuart Burt

Inghilterra



ASSISTENTE 2

Daniel Cook

Inghilterra



IV UFFICIALE

Robert Jones

Inghilterra



VAR

Stuart Attwell

Inghilterra



AVAR

David Coote

Inghilterra

Champions League, dove vedere Real Sociedad-PSG?

Real Sociedad-PSG viene trasmessa su: Mediaset e Sky. E' disponibile in:

Real Sociedad-PSG, Diretta TV su: Sky Sport Calcio [Canale 202 e Canale 249 HD] e su Sky Sport [Canale 253], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Real Sociedad-PSG, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Real Sociedad-PSG, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Real Sociedad-PSG, Live Streaming su: Infinity+, la piattaforma di Mediaset per tutti i clienti abbonati al servizio.