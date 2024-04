Psg-Barcellona, streaming gratis e diretta TV Mediaset, Amazon Prime o Sky? Dove vedere Champions League

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match tra francesi e spagnoli in programma mercoledì 10 aprile alle ore 21 e valevole per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Arbitro della sfida, l'inglese Anthony Taylor.

Questa sera alle ore 21 allo stadio "Parco dei Principi" di Parigis si disputerà il match Psg-Atletico Madrid, valevole per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Negli ottavi la squadra transalpini ha eliminato gli spagnoli del Real Sociedad con un doppio successo (2-0 in casa e 2-1 in trasferta), mentre quella spagnola ha avuto la meglio sul Napoli (pareggio 1-1 al "Maradona" e vittoria 3-1 in casa).

Sono 13 i precedenti totali tra i due club che vedono i blaugrana avanti per 5-4 e 4 pareggi (24-21 il parziale delle reti); l'unico sfida non disputata nella massima competizione europea, risale al lontano maggio 1997, quando il Barca vinse la finale di Coppa delle Coppe per 1-0, grazie ad una rete del brasiliano Ronaldo su rigore.

Chi avrà la meglio nel doppio confronto, nella semifinale sfiderà la vincente dell'altra sfida che vedrà opposte Atletico Madrid-Borussia Dortmund.

Psg-Barcellona, probabili formazioni

PSG (4-3-3): Donnarumma; Warren Zaire-Emery, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez; Ugarte, Fabian Ruiz, Vitinha; Dembélé, Barcola, Mbappé.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsì, Cancelo; Fermin Lopez, Sergi Roberto, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Raphinha.

Dove vedere Psg-Barcellona in tv e streaming

La sfida di Champions League tra Psg-Barcellona sarà visibile in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video, con collegamento a partire dalle ore 19.30, dove in compagnia della conduttrice Giulia Mizzoni, saranno presenti gli ex calciatori Fabio Cannavaro, Luca Toni e Gianfranco Zola. Telecronaca a cura di Sandro Piccinini e il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Ricordiamo che i nuovi abbonati ad Amazon Prime Video, hanno un diritto ad un periodo di prova gratuito di 30 giorni, alla fine del quale potranno decidere se confermare o rescindere l'abbonamento.

8 marzo 2017, Psg-Barcellona 6-1: gli highligths