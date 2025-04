Real Madrid-Manchester City, streaming gratis Amazon e diretta tv Canale 5? Dove vedere Champions League

Sarà una finale anticipata, questo quarto di finale tra Real Madrid e Manchester City. Bellingham contro Foden, Haaland contro Vinicius, De Bruyne contro Rodrygo, Ancelotti contro Guardiola: ecco dove vedere il match in tv in chiaro e in streaming gratis.

Martedì 9 aprile alle ore 21 allo Stadio Santiago Bernabeu di Madrid si disputerà il match Real Madrid-Manchester City, valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Questa sfida sembra davvero una finale anticipata, e sta diventando ormai una "classica" del calcio europeo: due anni fa passò il Real, poi vincitore della CL, l'anno scorso vinse il City che poi portò a casa la coppa contro l'Inter. Chi vincerà quest'anno?.

Real Madrid-Manchester City, le probabili formazioni

MANCHESTER CITY (4-1-4-1) - Ederson; Gvardiol, Rúben Dias, Akanji, Stones; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Kovacic, Foden; Haaland. All.: Pep Guardiola.

REAL MADRID (4-3-3) - Lunin; Carvajal, Nacho, Rudiger, Mendy; Tchouameni, Kroos, Valverde; Rodrygo, Bellingham, Vinícius. All.: Carlo Ancelotti.

Dove vedere Real Madrid-Manchester City in tv e streaming, Canale 5, Prime Video o Sky?

Il match Real Madrid-Manchester City sarà visibile su Sky Sport, dunque la gara sarà visibile in streaming sull'app del servizio di Sky Go disponibile per smartphone, pc e tablet. La super sfida sarà però visibile anche in diretta e in chiaro su Canale 5, con ampi pre e post partita: Real-City sarà visibile quindi anche in streaming gratis su Mediaset Infinity, utilizzando l'app del servizio o collegandosi al sito..