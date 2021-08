Roma-Trabzonspor, streaming e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere Conference League

Giovedì 26 agosto agosto alle ore 19 allo stadio Olimpico, si disputerà il match Roma-Trabzonspor, valevole per il ritorno dello spareggio della neonata Conference League, dove chi avrà la meglio si qualificherà per la fase a gironi, con sorteggio in programma ad Istanbul venerdì 27 alle ore 14.

Nel match d’andata la squadra giallorossa si è imposta per 2-1 con reti nel secondo tempo di L. Pellegrini e Shomurodov, che hanno messa nella condizione la loro squadra di poter giocare per due risultati con tre, ricordando che da questa stagione non vale più il gol doppio in trasferta, quindi se la formazione turca dovesse trovarsi alla fine dei tempi regolamentari sopra 1-0 oppure 3-2, si andrebbe ai tempi supplementari.

Roma-Trabzonspor, le probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Carles Perez; Shomurodov.

TRABZONSPOR (4-3-3): Cakir; Bruno Peres, Ié, Vitor Hugo, Ismail; Bakasetas, Ozdemir, Hamsik; Gervinho, Tavares, Nwakaeme.

Dove vedere Roma-Trabzonspor in tv e streaming

Il match Roma-Trabzonspor sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (ch. 203) e Sky Sport (ch.251) con collegamento a partire dalle ore 18.55. Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

Inoltre la gara di Conference League sarà trasmessa anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati che possono registrarsi al servizio.

Ancora non è stato deciso se DAZN (e di conseguenza TimVision) trasmetteranno la sfida tra la formazione turca e quella giallorossa: seguiranno eventuali aggiornamenti.

Trabzonspor-Roma, match d’andata: gli highlights