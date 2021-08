Trabzonspor-Roma, streaming e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere Conference League

Giovedì 19 agosto alle ore 19.30 allo stadio Senol Gunes di Trebisonda (Turchia), si disputerà il match Trabzonspor-Roma, valevole per l’andata dello spareggio della Conference League (ritorno il 26, allo stadio Olimpico).

La squadra turca del tecnico Abdullah Avci, quarta nello scorso campionato nazionale, è entrata in gioco lo scorso turno dove ha superato a fatica i norvegesi del Molde, superati solamente ai calcio di rigore, dopo i pareggi 3-3 in casa e 1-1 in trasferta (il gol in trasferta non vale più doppio). I giallorossi del neo allenatore portoghese Josè Mourinho, partirà con i favori del pronostico, anche se come tutte i match di inizio stagione, bisognerà prestare molta attenzione.

Tra i due club non ci sono precedenti, mentre i capitolini hanno incontrato nella loro storia europea dodici volte le squadre turche, con un bilancio favorevole che recita sette vittorie, tre pareggi e due sconfitte.

Trabzonspor-Roma, probabili formazioni

TRABZNONSPOR (4-3-3): Cakir; Asan, Edgar Ié, De Souza, Bruno Peres; Hamsik, Ozdemir, Bakasetas; Gervinho, Cornelius, Nwakaeme.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.

Dove vedere Trabzonspor-Roma in tv e streaming

Il match Trabzonspor-Roma sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (ch. 203) con collegamento a partire dalle ore 19.25. Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

Inoltre la gara di Conference League sarà trasmessa anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati che possono registrarsi al servizio.

Ancora non è stato deciso se DAZN (e di conseguenza TimVision) trasmetteranno la sfida tra la formazione turca e quella giallorossa: seguiranno eventuali aggiornamenti.

