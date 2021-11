Roma, El Shaarawy: “Penso solo a dare il massimo in ogni partita”

“La gara è stata affrontata con la voglia di vincere, soprattutto nel finale. Potevamo andare in vantaggio subito ma c’è bisogno di più cattiveria lì davanti per cercare di vincere e chiudere le partite subito”, così Stephan El Shaarawy, autore del gol del momentaneo pareggio 1-1, ha affermato nel post partita della sfida di Conference League pareggiata 2-2 dalla Roma all’Olimpico contro il Bodo/Glimt.“Siamo andati sotto due volte e siamo riusciti a recuperare – ha sottolineato il numero 92 giallorosso -. Ma sicuramente dovevamo essere più incisivi sotto porta”.

Roma-Bodo/Glimt, El Shaarawy: “Avevamo voglia di riscatto”

“La sconfitta di Bodo ha bruciato. Perciò avevamo voglia di riscatto”, ha ammesso nel post partita Stephan El Shaarawy. “Abbiamo giocato una partita di voglia, di grinta, di determinazione ma non è bastato. Dobbiamo metterci qualcosa in più”. L’attaccante giallorosso ha aggiunto: “Dobbiamo da subito mettere più qualità, più anima, più voglia per portare a casa queste partite. Siamo riusciti per due volte a riprenderla ma non basta”. El Shaarawy, in questa fase è l’unico giocatore offensivo della squadra di Mourinho ad andare in gol. “Penso solo a dare il massimo in ogni partita. E questo è quello che dobbiamo fare tutti, da chi parte dal primo minuto a chi entra”.

Prima della sosta per le nazionali, la Roma affronterà domenica 7 novembre in trasferta il Venezia nel lunch match (fischio d’inizio ore 12.30).