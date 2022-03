Conference League, dove vedere Roma-Vitesse: streaming gratis e diretta TV8?

Giovedì 17 marzo, alle ore 21, allo stadio “Olimpico”, la Roma di Josè Mourinho ospiterà il Vitesse di Thomas Letsch, il match è valido per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Prima di scoprire dove vedere Roma-Vitesse in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre.

Si ripartirà dallo 0-1 della gara d’andata giocata al “Gelredome” di Arnhem grazie ad un gol di Sergio Oliveira, poi espulso per doppia ammonizione. Ricordiamo che da questa stagione in Europa non è più valido la regola del gol in trasferta, pertanto in caso di parità di gol segnati tra andata e ritorno si andrà ai tempi supplementari ed in caso di ulteriore parità si procederà con i calci di rigore.



Il meglio della UEFA Conference League è su DAZN. Attiva Ora

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-VITESSE

ROMA: in aggiornamento

VITESSE: in aggiornamento

Dove vedere Roma-Vitesse, streaming gratis e diretta TV8?

Il match Roma-Vitesse, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League, sarà trasmesso in chiaro su TV8 e sarà possibile vedere il match in diretta anche su Sky. Infatti il match sarà visibile su Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 253 del satellite). Questa partita sarà visibile anche in streaming usufruendo del servizio Sky Go o della stick Now.

Segui il meglio della UEFA Conference League su DAZN. Attiva Ora

Il match dello stadio “Olimpico” sarà trasmesso in diretta anche su DAZN. Infatti da questa stagione e per i prossimi 3 anni il meglio della Conference League sarà visibile anche su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.