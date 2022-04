Conference League, dove vedere Bodo Glimt-Roma: streaming gratis e diretta TV8?

Giovedì 7 aprile, alle ore 21, all’ “Aspmyra Stadion”, il Bodo Glimt di Kjetil Knutsen ospiterà la Roma di Josè Mourinho, il match è valido per l’andata dei quarti di finale di Conference League. Prima di scoprire dove vedere Bodo Glimt-Roma in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre.

Le due squadre si sono già affrontate nella competizione durante la fase a gironi e nel doppio confronto i norvegesi si sono imposti 6-1 in Norvegia, mentre il match di ritorno dello stadio “Olimpico” è terminato 2-2. Nel turno precedente il Bodo Glimt ha eliminato gli olandesi dell’AZ Alkmaar vincendo per 2-1 in casa, mentre al ritorno la gara è terminata 2-2 dopo i tempi supplementari. La Roma, invece, ha eliminato un’altra squadra olandese, il Vitesse, vincendo all’andata 0-1 e pareggiando per 1-1 all’ “Olimpico.

PROBABILI FORMAZIONI BODO GLIMT-ROMA

BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Hoibraaten, Wembangomo; Vetlesen, Hagen, Saltnes; Solbakken, Espejord, Pellegrino. All. Knutsen.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Ibañez, Smalling, Kumbulla; Maitland-Niles, Veretout, Mkhitaryan, Viña; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho.

Dove vedere Bodo Glimt-Roma, streaming gratis e diretta TV8?

Il match Bodo Glimt-Roma, valido per l’andata dei quarti di finale di Conference League, sarà trasmesso in chiaro su TV8 e sarà possibile vedere il match in diretta anche su Sky. Infatti il match sarà visibile su Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 253 del satellite). Questa partita sarà visibile anche in streaming usufruendo del servizio Sky Go o della stick Now.

Il match dell’ “Aspmyra Stadion” sarà trasmesso in diretta anche su DAZN. Infatti da questa stagione e per i prossimi 3 anni il meglio della Conference League sarà visibile anche su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.