Conference League, dove vedere Leicester-Roma: streaming e diretta TV8?

Giovedì 28 aprile, alle ore 21, al “King Power Stadium”, il Leicester di Brendan Rodgers ospiterà la Roma di Josè Mourinho, il match è valido per l’andata della semifinale di Conference League. Prima di scoprire dove vedere Leicester-Roma in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre.

Il Leicester nella fase ad eliminazione diretta ha eliminato Randers, Rennes e Psv. La Roma, invece, ha avuto alla meglio di Vitesse e Bodo Glimt. Il match di ritorno si disputerà allo stadio “Olimpico” di Roma giovedì 5 maggio. L’altra semifinale di Conference League è Feyenoord-Marsiglia.

PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER-ROMA

LEICESTER (4-1-4-1): Schmeichel; Castagne, Soyuncu, Fofana, Justin; Mendy; Lookman, Dewsbury-Hall, Tielemans, Maddison; Vardy. All. Rodgers.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho.

Dove vedere Leicester-Roma, streaming gratis e diretta TV8?

Il match Leicester-Roma, valido per l’andata della semifinale di Conference League, non sarà trasmesso in chiaro su TV8 e sarà possibile vedere il match in diretta su Sky. Infatti il match sarà visibile su Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Questa partita sarà visibile anche in streaming usufruendo del servizio Sky Go o della stick Now.

Il match del “King Power Stadium” sarà trasmesso in diretta anche su DAZN. Infatti da questa stagione e per i prossimi 3 anni il meglio della Conference League sarà visibile anche su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.