Finale Conference League, Probabili formazioni Roma Feyenoord: Mou a caccia dell’impresa

Probabili formazioni Roma Feyenoord: verso il match

Tutto pronto a Tirana dove stasera andrà in scena la finale di Conference League tra la Roma di José Mourinho e il Feyenoord di Arne Slot. Questa è stata la prima edizione della coppa, una competizione che è stata onorata da entrambe le squadre che hanno fatto fuori altre squadre di livello per poter approdare all’ambita finale. Seppur non si tratta della Champions League e nemmeno dell’Europa League, questa finale europea rappresenta molto per entrambe le squadre: la voglia di vincere ed entrare nella storia è tanta. Clima infuocato anche tra le due tifoserie, come dimostrano alcuni spiacevoli episodi avvenuti nei giorni precedenti alla sfida. Approdato alla panchina giallorossa in estate e subito sommerso da grandi aspettative, “il mago di Setúbal” è arrivato in finale di Conference League ed è intenzionato ad alzare al cielo il trofeo: l’ultimo trofeo in campo europeo vinto da una squadra italiana risale alla Champions League dell’Inter del 2010, vinta proprio con José Mourinho in panchina.

Probabili formazioni Roma Feyenoord: le scelte di Mourinho e Slot

QUI ROMA – Mourinho recupera Mkhitaryan per questa finale: l’armeno è tornato ad allenarsi in gruppo ma è da capire se può già avere il ritmo partita: è lui il grande dubbio di formazione, in caso non dovesse partire da titolare giocherebbe Sergio Oliveira. Il modulo sarà il 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta. In difesa pronti Mancini, Smalling ed Ibanez. L’esterno destro sarà Karsdorp, mentre a sinistra ci sarà il giovane Zalewski. Sulla linea di centrocampo Cristante ed il rientrante Mkhitaryan. Zaniolo e Pellegrini giocheranno alle spalle della prima punta, Abraham.

QUI FEYENOORD – Gli olandesi scenderanno in campo con un 4-2-3-1, con Bijlow in porta. I terzini saranno Geertruida e Malacia, con Trauner e Senesi centrali. Centrali di centrocampo Kokcu e Aursnes, mentre i tre trequartisti saranno Nelson, Til e Sinisterra. In avanti, unica punta Dessers.

Probabili formazioni Roma Feyenoord: lo schieramento in campo

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Mkhitaryan/Oliveira, Cristante, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All.: Mourinho.

FEYENOORD (4-2-3-1): Bijlow; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Kokcu, Aursnes; Nelson, Til, Sinisterra; Dessers. All.: Slot