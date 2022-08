Giovedì 25 agosto, alle ore 19, al “De Grolsch Veste” di Enschede, si disputerà il match Twente-Fiorentina, valido per il ritorno dei playoff di Conference League. Prima di scoprire dove vedere Twente-Fiorentina in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Gli olandesi dopo aver eliminato nel doppio confronto i serbi del Čukarički, se vogliono accedere alla fase a gironi della competizione devono ribaltare il 2-1 della gara d’andata in favore della Fiorentina nel match di giovedì scorso del “Franchi”. I viola, invece, dopo il pareggio in campionato nel derby toscano contro l’ Empoli 0-0, vorranno difendere il vantaggio della gara d’andata e qualificarsi alla fase a gironi. In caso di parità di gol fatti tra andata e ritorno, si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente si procederà con i calci di rigore.

PROBABILI FORMAZIONI TWENTE-FIORENTINA

TWENTE: in aggiornamento

FIORENTINA: in aggiornamento

Dove vedere Twente-Fiorentina, streaming gratis e diretta TV8?

Il match Twente-Fiorentina, valido per il ritorno dei playoff di Conference League, non dovrebbe essere trasmesso (seguiranno aggiornamenti) in chiaro su TV8 e sarà possibile vedere il match in diretta su Sky. Infatti il match sarà visibile su Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Questa partita sarà visibile anche in streaming usufruendo del servizio Sky Go o della stick Now.