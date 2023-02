Cluj-Lazio, streaming gratis e diretta TV8, DAZN o Sky Sport? Dove vedere Conference League

Giovedì 23 febbraio alle ore 18.45 allo stadio “Constantin Radulescu” si disputerà il match Cluj-Lazio, valevole il ritorno degli spareggi di Conference League che ha visto nella gara d’andata la vittoria dei romani con il risultato di 1-0, grazie alla rete di Ciro Immobile al 48′ del primo tempo.

L’unico precedente in terra rumena (19 settembre 2019) risale alla fase a gironi di Europa League 2019/20, che vide il successo in rimonta dei padroni di casa per 2-1; nell’ultimo turno di campionato, i biancocelesti hanno sconfitto in trasferta la Salernitana per 2-0, mentre il Cluj ha vinto in casa contro l’Arges Pitesti per 3-1.

Cluj-Lazio, probabili formazioni

CLUJ (4-3-3): Scuffet; Manea, Billong, Burca, Camora; Cvek, Muhar, Cvek; Petrila, Janga, Krasniqi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Casale, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Dove vedere Cluj-Lazio in tv e streaming

Il match Cluj-Lazio sarà visibile su Sky Sport Football (canale 203 del decoder) e Sky Sport (ch. 254) con diretta a partire dalle ore 18.40. Ricordiamo che l’incontro europeo si potrà seguire anche attraverso la finestra “Diretta gol” sul canale 251 insieme alle altre gare di Europa League e di Conference League in contemporanea.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Segui Cluj-Lazio su DAZN. Attiva ora

L’incontro del “Radulescu” sarà visibile in diretta e in esclusiva sulla piattaforma DAZN: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi. Telecronaca a cura di Ricky Buscaglia e il commento tecnico dell’ex calciatore Dario Marcolin. Segui la UEFA Conference League su DAZN. Attiva ora.

Match d’andata, Lazio-Cluj 1-0: gli highlights