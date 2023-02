Giovedì 16 febbraio, alle ore 21, allo stadio “Olimpico” di Roma, si disputerà il match Lazio-Cluj, il match è valido per l’andata dei Playoff di Conference League. Prima di scoprire dove vedere Lazio-Cluj in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre.

La Lazio ha concluso al terzo posto il suo girone di Europa League ottenendo 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte), gli stessi delle sue avversarie ma con una differenza reti sfavorevole con Feyenoord e Midtiylland e favorevole soltanto nei confronti dello Sturm Graz. Il Cluj, invece, ha concluso al secondo posto nel suo girone alle spalle del Sivasspor conquistando 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte) in sei match disputati. Il match di ritorno si disputerà giovedì 23 febbraio a campi invertiti.

Segui Lazio-Cluj su DAZN. Attiva ora.

Dove vedere Lazio-Cluj, streaming gratis e diretta TV8?

Il match Lazio-Cluj, valido per l’andata della semifinale di Conference League, non sarà trasmesso in chiaro su TV8 e sarà possibile vedere il match in diretta su Sky. Questa partita sarà visibile anche in streaming usufruendo del servizio Sky Go o della stick Now.

Segui il meglio della UEFA Conference League su DAZN. Attiva Ora

Questo match sarà trasmesso in diretta anche su DAZN. Infatti da questa stagione e per i prossimi 3 anni il meglio della Conference League sarà visibile anche su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.