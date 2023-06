Finale Conference League, le probabili formazioni di Fiorentina-West Ham

Mercoledì 7 giugno, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per la finale di Conference League, tra Fiorentina-West Ham. Le due compagini, guidate da Vincenzo Italiano e David Moyes, si sfideranno all’Eden Arena di Praga, in Repubblica Ceca.

Conference League, Fiorentina-West Ham: come arrivano le due squadre

La Fiorentina si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I toscani, infatti, hanno vinto in casa per 2-1 contro la Roma ed hanno vinto in trasferta per 1-3 contro il Sassuolo. Il West Ham, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali in Premier League. La Fiorentina ha superato in semifinale gli svizzeri del Basilea, il West Ham invece ha superato gli olandesi dell’AZ.

Conference League, probabili formazioni Fiorentina-West Ham

Le probabili formazioni della finale di Conference League Fiorentina-West Ham, in programma mercoledì 7 giugno alle ore 21:00. Ecco i possibili undici scelti da Vincenzo Italiano e David Moyes.

Formazione Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Gonzales; Cabral. Allenatore: Italiano

Formazione West Ham (4-2-3-1): Areola; Kehrer, Zouma, Aguerd, Cresswell; Rice, Soucek; Bowen, Paquetá, Benrahma; Antonio. Allenatore: Moyes.