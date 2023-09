Dove vedere sorteggio Conference League 2023/24: streaming gratis o diretta tv Mediaset, Sky o DAZN? Squadre qualificate e composizione fasce

Al completamento di tutta la fase preliminare di qualificazione, si terrà l'atteso sorteggio per la composizione dei gironi della UEFA Conference League 2023/24. Dopo le gare dei Playoff, l'appuntamento per questo evento è previsto nella giornata di Venerdì 1° Settembre, alle ore 14:30, al "Grimaldi Forum" di Montecarlo. Ecco i dettagli del programma.

Sorteggio UEFA Conference League: dove vedere la diretta?

Anche per l'edizione 2023/24 della UEFA Conference League ci sarà tanta curiosità e tanto entusiasmo, con milioni di tifosi in attesa di iniziare a vedere all'opera le proprie squadre. Naturalmente, si riparte dai detentori del trofeo, il West Ham, squadra che ha battuto la Fiorentina di Vincenzo Italiano per 2-1 nella finale dello scorso 7 Giugno alla "Eden Arena" di Praga. Successivamente alle gare dei Playoff di qualificazione, l'atteso sorteggio per la composizione dei gironi. Ecco una presentazione di questo evento, a cominciare dal programma e dal calendario per questa edizione.

Le fasce per i sorteggio della UEFA Conference League 2023/24

PRIMA FASCIA: AZ, Gent, Dinamo Zagabria, Eintracht, Bruges, Fenerbahce, Lille, Ferencvaros

SECONDA FASCIA: PAOK, Slovan Bratislava, Maccabi Tel Aviv, Aston Villa, Viktoria Plzen, Fiorentina, Ludogorets, Bodo/Glimt

TERZA FASCIA: Astana, Besiktas, HJK, Trnava, Lubiana, Zorya, Genk, Legia Varsavia

QUARTA FASCIA: Breidablik, Lugano, Ballkani, Cucaricki, Nordsjaelland, KI, Aberdeen, Mostar

Sorteggio UEFA Conference League 2023/24: dove vedere la diretta in TV e in Streaming?

Venerdì 1° Settembre, alle ore 14:30, al "Grimaldi Forum" di Montecarlo, si avrà il sorteggio per la composizione dei gironi. Il sorteggio dei gironi della UEFA Conference League è disponibile:

in diretta TV su Sky Sport 24 (dalle 14:30);

in streaming su Sky Go, su NOW, su DAZN e sul Canale Ufficiale "YouTube UEFA"

Ecco nel dettaglio dove vedere il sorteggio della UEFA Conference League 2023/24:

SORTEGGIO UEFA CONFERENCE LEAGUE IN DIRETTA TV

Sky Sport 24 (dalle 12:45)

SORTEGGIO UEFA CONFERENCE LEAGUE IN STREAMING

Sky Go

NOW

DAZN

Canale Ufficiale "YouTube UEFA"

TV: Sky Sky Sport 24 (dalle 12:45) Streaming: Sky, DAZN, UEFA Sky Go



NOW



DAZN



Canale Ufficiale "YouTube UEFA"

Per tutti i tifosi delle squadre che non potranno disputare la UEFA Conference League ma che saranno impegnate nel massimo campionato italiano di calcio, ci sarà l'opportunità di seguire tutta la Serie A su DAZN.

UEFA Conference League 2023/24, tutte le date dei gironi e delle gare ad eliminazione diretta

21 settembre | Gironi, Prima giornata

5 ottobre | Gironi, Seconda giornata

26 ottobre | Gironi, Terza giornata

9 novembre | Gironi, Quarta giornata

30 novembre | Gironi, Quinta giornata

14 dicembre | Gironi, Sesta giornata

15 Febbraio 2024 | Sedicesimi di finale, Andata

22 Febbraio 2024 | Sedicesimi di finale, Ritorno

7 Marzo 2024 | Ottavi di finale, Andata

14 Marzo 2024 | Ottavi di finale, Ritorno

11 Aprile 2024 | Quarti di finale, Andata

18 Aprile 2024 | Quarti di finale, Ritorno

2 Maggio 2024 | Semifinali, Andata

9 Maggio 2024 | Semifinali, Ritorno

29 Maggio 2024, ore 21:00 | Finale - "Agia Sophia - OPAP Arena", Atene, Grecia

Dove vedere tutta la UEFA Conference League 2023/24?

Queste le emittenti TV per la diretta delle gare di UEFA Conference League quest'anno:

Sky

DAZN

TV8

Per questa edizione di UEFA Conference League 2023/2024, tutte le gare saranno trasmesse da Sky, da DAZN e, per alcune di esse, anche da TV8, gratuitamente e in chiaro.

UEFA Conference League 2023/24, le gare di andata e di ritorno dei Playoff

GARE ANDATA RITORNO Astana-Partizani 1 - 0 1 - 1 Tobol-Viktoria Plzen 1 - 2 0 - 3 Struga-Breidablik 0 - 1 0 - 1 Zalgiris-Ferencvaros 0 - 4 0 - 3 Nordsjaelland-Partizan Belgrado 5 - 0 1 - 0 Dinamo Kiev-Besiktas 2 - 3 0 - 1 Farul Costanta-HJK Helsinki 2 - 1 0 - 2 Fenerbahce-Twente 5 - 1 1 - 0 Levski-Eintracht Francoforte 1 - 1 0 - 2 Maccabi Tel Aviv-Celje 4 - 1 1 - 1 Rapid Vienna-Fiorentina 1 - 0 0 - 2 Sepsi-Bodo/Glimt 2 - 2 2 - 3 Genk-Adana Demirspor 2 - 1 0 - 1

(5 - 4 PEN) Gent-APOEL 2 - 0 2 - 1 Lille-Rijeka 2 - 1 1 - 1 Midtjylland-Legia Varsavia 3 - 3 1 - 1

(6 - 5 PEN) Osasuna-Club Brugge 1 - 2 2 - 2 AZ Alkmaar-Brann Bergen 1 - 1 3 - 3

(6 - 5 PEN) Ballkani-BATE Borisov 4 - 1 0 - 1 Hearts-PAOK Salonicco 1 - 2 0 - 4

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM, la Serie BKT, il grande calcio internazionale e una selezione di partite di Serie C trasmesse da Eleven Sports. Attiva ora.