Cukaricki-Fiorentina, streaming gratis e diretta TV8? Dove vedere Conference League

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in diretta tv e streaming Cukaricki-Fiorentina, match valevole per la 4.a giornata del Gruppo F di Conference League e in programma giovedì 9 novembre alle ore 18.45 al "Gradski Stadion Dubočica" di Leskovac

Giovedì 9 novembre, alle ore 18.45, al "Gradski Stadion Dubočica" di Leskovac, si disputerà il match Cukaricki-Fiorentina, valido per la 4.a giornata del Gruppo F di Conference League. Prima di scoprire dove vedere Cukaricki-Fiorentina in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

I serbi sono ultimi in classifica con 0 punti dopo le tre sconfitte in altrettante partite contro Ferencvaros (3-1), Genk (0-2) e Fiorentina (6-0). I viola, invece, sono primi con 5 punti (1 vittoria e 2 pareggi) in compagnia di Ferencvaros e Genk e nel turno precedente hanno battuto proprio i serbi con un pesante 6-0.

Dove vedere Cukaricki-Fiorentina, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Cukaricki-Fiorentina, valido per la 4.a giornata del Gruppo F di Conference League, non sarà trasmesso in chiaro su TV8 e sarà possibile vedere il match in diretta su Sky. Infatti il match sarà trasmesso su Sky Sport Max. Questa partita sarà visibile anche in streaming usufruendo del servizio Sky Go o della stick Now.

Questo match sarà trasmesso in diretta anche su DAZN. Infatti da questa stagione e per i prossimi 3 anni il meglio della Conference League sarà visibile anche su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.