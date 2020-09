Coppa Italia, dove vedere Reggiana Monopoli: streaming gratis e diretta TV

Dove vedere Reggiana Monopoli, presentazione del match del Secondo Turno di Coppa Italia. Alle ore 18 di mercoledì 30 settembre al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia la Reggiana di mister Massimiliano Alvini ospiterà il Monopoli di mister Giuseppe Scienza, il match è valido per il Secondo Turno di Coppa Italia. La vincente di questo match affronterà nel Terzo Turno mercoledì 28 ottobre la vincente di Cosenza Alessandria, che si giocherà sempre mercoledì 30 settembre ma alle ore 15.

Gli emiliani entro in scena nella competizione a partire da questo turno ma domenica nella 1.a giornata di Serie B è arrivato il pareggio per 2-2 contro il Pisa, match giocato al ‘Mapei Stadium’.

I pugliesi invece al Primo Turno hanno superato per 1-0 il Modena, match giocato al ‘Vito-Simone Veneziani’. Monopoli che nella 1.a giornata del girone C di Serie C ha superato in trasferta al ‘Romeo Menti’ di Castellamare di Stabia la Juve Stabia per 1-2.

Reggiana-Monopoli sarà diretta dal signor Antonio Rapuano della sezione di Rimini, coaudiuvato dai signori Bresmes e C. Rossi, mentre il quarto uomo sarà il signor Arace.

Dove vedere Reggiana Monopoli, diretta TV e streaming