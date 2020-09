Il nuovo Juve Stabia allenato da Pasquale Padalino è pronto a debuttare in gare ufficiali, nel primo turno di Coppa Italia, contro il Tritium, una società calcistica italiana con sede nel comune di Trezzo sull’Adda e che milita in Serie D. Il vincitore del match Juve Stabia-Tritium affronterà il Pisa di D’Angelo al secondo turno della coppa nazionale.

Primo turno Coppa Italia, Juve Stabia-Tritium: orario, luogo e designazione arbitrale

Il match Juve Stabia-Tritium, valido per il primo turno di Coppa Italia, si terrà al Romeo Menti di Castellammare di Stabia, con il fischio d’inizio fissato per le ore 18.00 di Mercoledì 23 Settembre 2020. L’arbitro designato per Juve Stabia-Tritium è il signor Matteo Marchetti della sezione AIA di Ostia Lido, coadiuvato dal sig. Stefano Del Giovane della sezione AIA di Albano Laziale e dal sig. Damiano Di Iorio, il quarto uomo ufficiale sarà il sig. Davide Di Marco della sezione AIA di Ciampino.

Dove vedere Coppa Italia Juve Stabia-Tritium, diretta tv e streaming gratis?

Al momento non è prevista né la diretta tv né lo streaming gratis del match Juve Stabia-Tritium, valevole per il primo turno di Coppa Italia. Seguiranno aggiornamenti ma si potrà seguire l’evolversi della partita sui canali social delle rispettive compagini. Al termine della partita verranno pubblicati gli highlights sulla pagina Facebook della Juve Stabia.