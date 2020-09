Dove vedere Monopoli-Modena, Coppa Italia streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Domani pomeriggio alle ore 20 allo Stadio Comunale “Vito Simone Veneziani” si disputerà il match Monopoli-Modena, valevole per il primo turno di Coppa Italia. Sulla carta sarà un match molto interessante con le due squadre che domenica faranno il loro esordio nei rispettivi gironi del campionato di Serie C: i pugliesi (girone C) di mister Giuseppe Scienza esordiranno sul campo della Juve Stabia, mentre gli emiliani (girone B) del tecnico Michele Mignani saranno di scena in trasferta contro il Gubbio.

Chi avrà la meglio tra le due squadre, nel secondo turno, in programma mercoledì 30 settembre, giocherà contro la Reggiana al Mapei Stadium; l’arbitro della gara sarà Ivano Pezzuto della sezione AIA di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore (Salerno) e Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia (Napoli), quarto uomo Daniele De Santis di Lecce.

Queste le probabili formazioni:

MONOPOLI (3-5-2): Antonino; Sales, Giosa, Mercadante; Tazzer, Giorno, Piccinni, Tricarico, Zambataro; Starita, Montero.

MODENA (4-3-3): Gagno; Mignanelli, Pergreffi, Ingegneri, Tulissi, Castiglia, Scappini, Spagnoli, Gerli, Bearzotti, Davì.

Dove vedere Monopoli-Modena, primo turno Coppa Italia

Il match di Coppa Italia (primo turno) Monopoli-Modena al momento non è in programma in nessuna piattaforma televisiva e nemmeno in streaming, ma se ci fossero novità ci saranno aggiornamenti; tuttavia sarà possibile seguire l’andamento della partita sulle pagine social dei due club.