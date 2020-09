Dove vedere Potenza Triestina, streaming gratis e diretta tv Coppa Italia

Mercoledì 23 settembre alle ore 18.30 allo stadio Alfredo Viviani di Potenza andrà in scena Potenza Triestina, incontro valido per il primo turno di Coppa Italia 2020/21. Per l’occasione lo stadio sarà aperto al pubblico per un numero di 1.000 posti. Ecco tutte le informazioni su dove vedere Potenza Triestina in diretta tv e streaming gratis.

Dove vedere Potenza Triestina, presentazione della partita

Il match Potenza Triestina metterà a confronto i padroni di casa allenati da mister Somma, all’esordio ufficiale stagionale che, dopo il match di Coppa Italia, si troveranno ad affrontare il Catanzaro nel girone C di Serie C, e la Triestina, storica formazione friulana, anch’essa alla prima gara importante dell’anno. Il primo turno di Coppa Italia è ad eliminazione diretta, con partita secca ed eventuali supplementari e calci di rigore. La vincente di Potenza Triestina troverà nel secondo turno il Monza.

Dove vedere Potenza Triestina, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

L’incontro Potenza Triestina che si giocherà allo stadio Alfredo Viviani di Potenza, mercoledì 23 settembre alle 18:30, al momento non è in programmazione la diretta tv in chiaro del match né lo streaming gratis. Seguiranno aggiornamenti. In ogni caso sarà comunque possibile seguire l’incontro sulle pagine social delle 2 formazioni (via Facebook, Instagram e Twitter).