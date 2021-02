Atalanta, i tifosi caricano la squadra a Zingonia prima della sfida contro il Napoli

Mancano soltanto tre ore all’inizio della semifinale di Coppa Italia, e per l’Atalanta è giunto il momento di scrivere l’ennesima pagina di storia. C’è tanta voglia di portare a casa quel trofeo dopo 58 anni di attesa: la ciliegina sulla torta di una crescita costante. La squadra di Gian Piero Gasperini è concentrata a mille, e l’attesa viene vissuta con un misto di emozioni: specialmente per il popolo nerazzurro. Vi è la presenza di un rammarico enorme da parte dei tifosi bergamaschi, non avendo la possibilità di assistere il match sugli spalti del Gewiss Stadium (in procinto ad essere nuovamente sottoposto ad altre lavorazioni cantieristiche in Curva Sud), ma non sarà di certo il Coronavirus a fermare la voglia di sostenere i ragazzi: dando la spinta giusta per portare l’Atalanta in finale di Coppa Italia contro la Juventus.

Tifosi in massa per sostenere l’Atalanta stasera

Tramite un passaparola fatto sui social, il popolo nerazzurro si è dato appuntamento a Zingonia verso le 18:00 per caricare la squadra in partenza verso lo stadio. Atmosfera veramente impressionante da far venire i brividi: cori, canti, sventolio di bandiere e sciarpe nerazzurre e incitamento di puro sostegno nei confronti di Ilicic e compagni. L’Atalanta è soprattutto questo: la storia va scritta tutti insieme (nel bene e nel male).