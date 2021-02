Atalanta-Napoli probabili formazioni: ecco le ultimissime

Dopo lo 0-0 allo stadio Maradona, le formazioni di Atalanta e Napoli si giocano la finale di Coppa Italia 2021 in quel di Bergamo. L’occasione è quella di staccare il biglietto per l’ultimo atto della competizione nazionale e conquistare un trofeo importantissimo: specialmente per i nerazzurri che considerano la Coppa Italia come la priorità. Sarà una partita apertissima, ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo quelle che sono le probabili formazioni del match.

Atalanta-Napoli probabili formazioni: le scelte di Gattuso e Gasperini

Probabile formazione Atalanta – Gli uomini di Gasperini scenderanno in campo con il classico 3-4-1-2. Palomino, Djimsiti e Toloi a comporre la difesa orobica, Gosens sulla fascia sinistra, Sutalo a destra, il duo De Roon-Freuler a dare una mano in mediana. Chiavi dell’attacco al tridente titolare orobico: Pessina sulla trequarti del campo a sostenere la coppia offensiva formata da Josip Ilicic e Duvan Zapata.

Napoli probabile formazione – Per quanto riguarda la squadra allenata da Gattuso, 4-2-3-1: Zielinski, Lozano e Insigne a sostegno dell’unica punta Osimhen; mediana composta da Elmas e Bakayoko. Retroguardia difensiva affidata a Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani e Hysaj.

