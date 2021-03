“Atalanta, sei forte! Coloriamo la città di nerazzurro”: l’iniziativa della Curva in vista della finale di Coppa Italia

Quello che sarà il 19 maggio 2021, indipendentemente dal risultato, entrerà nella storia: l’Atalanta affronterà la Juventus in finale di Coppa Italia (la sua quinta in assoluto). Un contesto tanto importante quanto emozionante: le possibilità di vedere la Dea alzare quel trofeo dopo 58 anni dopo sono molto alte, una vera e propria ciliegina su una torta grandiosa. Purtroppo tale avvenimento non vedrà protagonista il pubblico sugli spalti, ma l’amore del popolo atalantino nei confronti della propria squadra non conosce limiti. La Curva Nord Bergamo, attraverso la pagina Facebook ufficiale “Sostieni la Curva”, ha dato il via ad una iniziativa molto particolare, in modo da colorare Bergamo nerazzurra.

Il comunicato della Curva Nord in vista di Atalanta-Juventus

“La Curva Nord darà il via ad una iniziativa, che consiste nella distribuzione di bandierine per la partita di Coppa Italia da attaccare SU TUTTE le nostre case!! Il senso è quello di colorare la città e la provincia di nero blu, dando la carica a tutto l’ ambiente, per affrontare una partita storica con la giusta tensione. Non ci potremo essere purtroppo, ma il senso di appartenenza e la voglia di Atalanta prevale in ognuno di noi. A breve i dettagli di dove / come / quando trovare le bandierine. ATALANTA SEI FORTE”.