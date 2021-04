Come ottenere le bandierine celebrative di Atalanta-Juventus? Il comunicato della Curva Nord

La finale di coppa Italia è sempre più vicina, e l’Atalanta non vede l’ora di scrivere l’ennesima pagina di storia: con buone possibilità di riportare quel trofeo dopo 58 anni di attesa. L’entusiasmo del popolo atalantino è assolutamente alle stelle, e per l’occasione la Curva Nord Bergamo ha preparato delle bandierine per colorare le case di nerazzurro. Oggi attraverso la pagina ufficiale degli ultras orobici “Sostieni la Curva” sono usciti tutti i dettagli per ottenere il vessillo atalantino: dai prezzi fino ad arrivare ai luoghi di ritiro.

Il comunicato della Curva Nord sulle bandierine per Atalanta-Juventus

“Le bandierine per la finale di Coppa Italia sono pronte!!! L’offerta libera è a partire da 5 euro. Troverete le bandierine da SABATO 3 APRILE nei seguenti bar:

– Il Baretto, Bergamo.

– Betaland Centro scommesse, Pedrengo

– Barrito, Petosino.

– Centro Sportivo Comunale, Sorisole.

– Bar Giangi, Nembro.

– Bar La Baracca, Clusone.

– Bar Fantoni, Vertova.

– Bar Lando, Ardesio.

– Dolce Venere, Ponte Giurino.

– Cartoleria della Valle, Santomobono Terme.

– La Boutique del Fumo, Dalmine.

– Hobby Bar, Almenno San Bartolomeo.

– Bar Tabacchi Quadrifoglio, Grumello del Monte.

– Bar Zini, Scanzo.

– Hotel Riposo, San Pellegrino Terme.

– Casa Atalanta, Cisano Bergamasco.

N.B. Non possiamo spedirle per motivi organizzativi.

Passiamo parola e coloriamo la città!!!

ATALANTA SEI FORTE”.