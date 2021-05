“Appendiamo le bandiere. Coloriamo la nostra città!”. La carica della Curva Nord atalantina

E’ arrivato il momento di appendere le bandiere nerazzurre. La finale di Coppa Italia è ormai vicina, e il popolo dell’Atalanta è carico più che mai. Ecco la carica della Curva Nord Bergamo in vista dell’ultimo giro di vendite per quanto concerne i vessilli celebrativi per Atalanta-Juventus: comunicato pubblicato sulla pagina Facebook “Sostieni la Curva”.

Il comunicato degli ultras dell’Atalanta



“Mancano due settimane al 19 maggio, giorno della finale di Coppa Italia. Già da oggi APPENDIAMO TUTTI su ogni balcone, finestra e cancello la nostra bandierina. Coloriamo la città e alziamo la tensione dando la carica alla nostra Atalanta! In distribuzione ci sono le ultime bandierine e poi ci fermeremo… chiunque non l’avesse ancora si affretti a prenderla e colori casa!

Potete le bandierine presso:

– Il Baretto, Bergamo.

– Betaland Centro scommesse, Pedrengo.

– Barrito, Petosino.

– Centro Sportivo Comunale, Sorisole.

– Bar Giangi, Nembro.

– Bar La Baracca, Clusone.

– Bar Fantoni, Vertova.

– Bar Lando, Ardesio.

– Dolce Venere, Ponte Giurino.

– Cartoleria della Valle, Santomobono Terme.

– La Boutique del Fumo, Dalmine.

– Hobby Bar, Almenno San Bartolomeo.

– Bar Tabacchi Quadrifoglio, Grumello del Monte.

– Bar Zini, Scanzo.

– Hotel Riposo, San Pellegrino Terme.

– Angolo 39, Fara Gera D’Adda.

– La Tabaccheria di Albegno.

– Edicola L’opale di Noris, Celadina.

– Bar La Piazzetta 2.0, Cologno al Serio.

– Bar La Stazione, Romano di Lombardia.

– Bar Playa – Casa Atalanta, Cisano Bergamasco.

– Bar Bello, Ambivere

Coloriamo la città 🔵⚫️

ATALANTA SEI FORTE”.