Il grande giorno è arrivato! La carica (social) del popolo nerazzurro in vista di Atalanta-Juve

19 maggio 2021. Una data che per la città di Bergamo racchiude quella che è la finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus. Una partita dove la Dea ha la grande possibilità di poter alzare quel trofeo dopo 58 anni di attesa (e tre finali in negativo). Purtroppo saranno presenti soltanto più di 4mila spettatori, con il rimpianto di quello che poteva essere il Mapei Stadium. Nonostante ciò, quali sono le sensazioni del popolo nerazzurro in vista del match? Ecco i commenti raccolti tramite Instagram: dalle più ansiose fino ad arrivare a quelle superstiziose.



Le sensazioni del popolo nerazzurro in vista della finale Atalanta-Juventus

_andreapiantoni – Per me si vola ai supplementari.

marco_leid – Paura di quelli in maglia giallo/rossa.

Pippolame – Mi sta tornando l’ansia di Atalanta-PSG.

Lucapasinetti – Pessimista, la perdiamo di sicuro.

Giugiurota – Tanta speranza, poi vada come deve andare. Forza Atalanta!

Therealvalto – Ansia a mille.

Federico Cornaro – Paura di essere derubati nuovamente.

Teo_loca02 – Quanta ansia, mamma mia!

Pippogamba – Ansia!

Piegava03 – Buone perché rispetto alla finale del 2019 siamo molto più preparati, e anche più forti.

Chiara Ferraroli – Per Bergamo la vittoria della Coppa Italia sarebbe una sorta di risarcimento simbolico.

Yurimanzo – Paura della beffa.

Ladeaatalanta – 20 a 0 per la Juve.

Teoldylan – Partita alla nostra portata se giochiamo come sappiamo fare (e arbitro permettendo).

Mattiacomini – Ansia a “bracche”, come si dice dalle nostre parti.

Simo_soldo_88 – Tanta paura di qualche torto arbitrale.

Edoardo stroppa – Tutti uniti.

Fantini.paolo04 – Solo ansia.

Bonacina,ax82 – Gran voglia di coronare 5 anni favolosi!

Dea48bg – Se fanno come in Juve-Inter siamo messi male.

Morris052 – Niente da dire: solo forza Atalanta!