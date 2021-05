Come verranno venduti i 4700 biglietti per Atalanta-Juventus? Ecco le ultime indiscrezioni

Mancano soltanto 15 giorni alla finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus che si terrà al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Una partita dal sapore storico per i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, con la grande possibilità di riportare a casa quel trofeo che a Bergamo manca da 58 anni: contesto dove fu una tripletta di Domenghini contro il Torino a regalare l’unica coppa in bacheca. Come riportato da Sky Sport, a Reggio Emilia ci sarà il pubblico vista la riapertura dell’impianto al 20%, ma la modalità di vendita dei biglietti è ancora ignota. Ci sarà una selezione? Tutto è nelle mani della FIGC? Vendita libera? Ecco quelle che sono le ultime indiscrezioni.

Biglietti Atalanta-Juventus: la situazione attuale

Secondo le ultime indiscrezioni, pare che i biglietti per la finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus a Reggio Emilia vengano divisi in tre parti: la prima fetta (quella più sostanziosa) alla Lega; la seconda ai nerazzurri e la terza ai bianconeri. Parlando di cifre si pensa ad una quantità pari a 1000 spettatori a testa, e la selezione sarà speculare a quella vista ad inizio campionato tra decisioni di vertice e sponsor sempre pronti dietro l’angolo. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.