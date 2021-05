Dove vedere Atalanta-Juventus, streaming e diretta tv finale Coppa Italia

Atalanta-Juventus, in palio la Coppa Italia. Dopo la vittoria del Napoli nell’edizione 2020, la competizione italiana è arrivata all’atto finale e vedrà di fronte gli orobici e i bianconeri. La squadra di Gasperini cerca un trofeo storico che manca dal 1963 e ha eliminato il Napoli in semifinale. I nerazzurri sono già sicuri di un posto nella prossima Champions League mentre i bianconeri sono al momento clamorosamente fuori dalle prime quattro in campionato. Cristiano Ronaldo e compagni hanno superato l’Inter nel turno precedente. Il match Atalanta-Juventus, valido come finale della Coppa Italia 2020/21, si gioca mercoledì 19 maggio alle ore 21 nello stadio Olimpico di Roma. Per l’occasione saranno ammessi 4500 spettatori nell’impianto. Ricordiamo che, in caso di parità nei tempi regolamentari, si andrà ai tempi supplementari o eventualmente ai calci di rigore. A seguire tutte le informazioni sulle probabili formazioni e dove vedere Atalanta-Juventus.



Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus finale Coppa Italia

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini, Djimsiti, Romero, Toloi; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.



DOVE VEDERE ATALANTA-JUVENTUS FINALE COPPA ITALIA, STREAMING GRATIS E DIRETTA TV IN CHIARO RAI 1?

Il match Atalanta-Juventus, valido come finale della Coppa Italia 2020/21, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai 1 con la telecronaca di Alberto Rimedio e il commento tecnico di Di Gennaro. Gli appassionati potranno seguire la sfida anche in streaming gratuito su RaiPlay, piattaforma disponibile tramite sito su pc e tramite app su mobile e tablet. La finale sarà accompagnata da un ampio pre e post partita.