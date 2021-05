(VIDEO) Finale Coppa Italia Atalanta-Juventus: il capolavoro motivazionale targato PEL DE POIA

Manca meno di una settimana alla finale di Coppa Italia contro la Juventus, e per l’Atalanta si tratta di una grandissima occasione. Riportare a Bergamo quel trofeo che manca da 58 anni (e tre finali perse) è diventata una priorità per scrivere una delle pagine più importanti della storia nerazzurra. C’è grande rammarico per non essere sugli spalti del Mapei Stadium di Reggio Emilia e vivere tutto questo, ma l’entusiasmo del popolo orobico si sente dalle valli fino alla città: tutti hanno nella testa quel 19 maggio. Sui social l’attesa aumenta il desiderio, e l’utenza nerazzurra si è data da fare tra sfondi e post motivazionali, arrivando ai video: specialmente quello di “PEL DE POIA”.

La carica giusta per una finale da “Dea” – Il canale Youtube “PEL DE POIA”, famoso per i suoi montaggi motivazionali in salsa Atalanta, in vista della sfida della finale di Coppa Italia contro la Juventus, ha pubblicato un video tanto particolare quanto interessante: con l’obiettivo di caricare ulteriormente l’ambiente nonostante le porte chiuse (ci saranno 4700 persone a Reggio Emilia, ma il vero clima atalantino è tutta un’altra cosa). Il grande giorno si avvicina, e la voglia di vedere i nerazzurri alzare al cielo quel trofeo è tanta.