Il goal di Fabio Gallo che ipotecò quell’Atalanta-Juventus di Coppa Italia nel 1995

Una grande attesa che comporta un misto di emozioni: gioia, entusiasmo, rammarico (per non essere presenti sugli spalti del Mapei Stadium: al di là della presenza di 4700 spettatori) e frammenti di ricordi risalenti ad altre cavalcate fatte in Coppa Italia. Quando si pensa ad Atalanta-Juventus, il ricordo che più riaffiora, essendo assai recente, è sicuramente il 3-0 che portò la banda di Gian Piero Gasperini fino a Roma, ma per chi ha la memoria lunga sa che c’è stato un altro precedente che entrò nella storia con uno dei goal più belli di sempre nella storia del calcio atalantino: la straordinaria rete di Fabio Gallo sotto la Curva Nord targata 1995/1996.

Davide contro Golia, con l’Atalanta che prova a giocarsela contro i Campioni d’Italia. Entrambe che creano occasioni su occasioni per tutti i 90 minuti, entrambe rimangono in dieci (espulsi Tacchinardi e Montero), ma il risultato rimane assolutamente invariato. Per sbloccare l’incontro servirebbe un guizzo, un attimo da parte di un singolo. Mondonico cambia le carte in tavola sostituendo Morfeo per lasciare spazio a Gallo e al 119’ arriva il meritato vantaggio: lancio dalla sinistra di Pisani per Fabio, che stoppa al volo e con un destro tanto preciso quanto impeccabile porta l’Atalanta in vantaggio. Tutto lo stadio che esplode di gioia (Emiliano compreso). A distanza di oltre 25 anni, il ricordo è abbastanza forte, e chissà cosa accadrà il 19 maggio.