Coppa Italia, Venezia-Ternana: convocati, indisponibili e probabile formazione delle Fere. “Italian Sport Awards”: 8 premi alla Ternana

Alle ore 15, allo stadio Pier Luigi Penzo, il Venezia di Paolo Zanetti ospita la Ternana di Cristiano Lucarelli nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Nel turno precedente i lagunari hanno battuto 2-1 il Frosinone, mentre gli umbri superato Avellino (2-1) e Bologna (5-4). I rossoverdi si sono allenati ieri mattina all’antistadio Giorgio Taddei, al termine della seduta Cristiano Lucarelli ha comunicato l’elenco dei convocati. Sono indisponibili: Agazzi, Palumbo, Partipilo e Paghera (infortunati).

Venezia-Ternana come seguire il match

Venezia-Ternana, gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, è in programma alle ore 15 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia e sarà visibile in esclusiva in diretta su Italia 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Play.

Le probabili formazioni di Venezia-Ternana

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Modolo, Svoboda, Molinaro; Heymans, Tessmann, Bjarkason; Sigurdsson, Forte, Kiyine. Allenatore: Zanetti.

A disposizione: Lezzerini, Makadji, Schnegg, Crnigoj, Busio, Fiordilino, Peretz, De Vries, Ampadu, Henry, Johnsen, Ala-Myllymaki.

TERNANA (4-2-3-1): Krapikas; Ghiringhelli, Kontek, Boben, Celli; Proietti, Mazza; Peralta, Falletti, Capone; Pettinari. Allenatore: Lucarelli.

A disposizione: Vitali, Casadei, M. Diakitè, Capuano, Defendi, S. Diakite, Nesta, Martella, Salzano, Mazzocchi, Donnarumma.

“Italian Sport Awards”: 8 premi alla Ternana Calcio per lo scorso campionato

Ci sarà anche la Ternana Calcio tra le protagoniste premiate della stagione 2020/21 agli ‘Italian Sport Awards – Gran galà del calcio-Italian Football Awards’, in programma questa sera presso l’Hotel Dei Congressi di Castellammare di Stabia. L’evento, ideato dal giornalista Donato Alfani, è giunto alla decima edizione.

La società rossoverde, vincitrice con 90 punti del girone C di Serie C lo scorso campionato, riceverà i seguenti premi.

Ternana Calcio S.p.A. – Miglior Squadra Girone C dell’Anno

Stefano BANDECCHI – Miglior Presidente Girone C dell’Anno

Luca LEONE – Miglior Direttore Sportivo Girone C dell’Anno

Vanessa FENILI – Miglior Dirigente Sportivo Girone C dell’Anno

Cristiano LUCARELLI – Miglior Allenatore Girone C dell’Anno

Antony IANNARILLI – Miglior Portiere Girone C dell’Anno

Anthony PARTIPILO – Miglior Bomber Girone C dell’Anno

Ternana Calcio S.p.A. – Premio gestione Social