Fiorentina-Benevento, live streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Coppa Italia

Mercoledì 15 dicembre alle ore 21 allo stadio Artemio Franchi di Firenze si disputerà il match Fiorentina-Benevento, valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia; nel turno precedente i Viola hanno sconfitto il Cosenza per 4-0, mentre le Streghe hanno avuto la meglio della Spal per 2-1 dopo i tempi supplementari.

Sono due i precedenti in terra toscana con un successo ciascuno; chi vincerà nel match odierno, negli ottavi di finale (12 o 19 gennaio) affronterà il Napoli.

SESTINA ARBITRALE:

ARBITRO: ZUFFERLI

ASSISTENTI: SECHI – CECCON

IV UFICIALE: FABBRI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI IORIO

Fiorentina-Benevento, probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Maleh; Sottil, Kokorin, Saponara. All. Italiano

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Elia, Vogliacco, Barba, Masciangelo; Ionita, Viviani, Acampora; Insigne, Lapadula, Improta. All. Caserta

Dove vedere Fiorentina-Benevento in tv e streaming

Il match di sedicesimi di finale di Coppa Italia tra Fiorentina-Benevento sarà visibile in diretta e in chiaro su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre e ch. 506 in HD), compreso lo streaming gratuito su Mediaset Play. Telecronaca a cura di Riccardo Trevisani con il commento tecnico dell’ex calciatore Roberto Cravero.

Stagione 2017-18, Fiorentina-Benevento 1-0: gli highlights