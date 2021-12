Venezia-Ternana 3-1: le Fere escono dalla Coppa Italia

Partita effervescente quella dei sedicesimi di Coppa Italia tra Venezia e Ternana. Si decide tutto nella ripresa, e i lagunari vincendo 3 a 1 accedono agli ottavi dove se la dovranno vedere contro l’Atalanta (12 gennaio 2022). Ad aprire le marcature è stato Heymans in apertura di secondo tempo, immediata la reazione delle Fere con Pettinari su punizione (1-1). Poi la squadra di mister Zanetti è andata a segno con Crnigoj e Forte per il definitivo 3-1.

La partita – Appena tre minuti dopo il fischio d’inizio ed è subito la Ternana a rendersi pericolosa: tiro di Defendi in area e deviazione sottoporta di Pettinari, palla in rete ma Mieli annulla per fuorigioco su check del Var. La squadra di mister Lucarelli mantiene forte la pressione in attacco soprattutto con Mazzocchi e Pettinari. I lagunari si propongono in attacco con Sigurdsson che dalla distanza prova a impensierire il portiere ospite. Al 38′ esce Celli per infortunio e al suo posto entra S. Diakité. Le squadre vanno a riposo con il risultato di perfetta parità (0-0). La seconda frazione di gioco si apre con la Ternana subito pericolosa con Defendi. Ma a sbloccare la partita è la squadra di mister Zanetti con Heymans su sponda di Peretz (49′). Neanche il tempo di assaporare il vantaggio che arriva il pareggio della Ternana con una punizione battuta in modo perfetto di Pettinari. Il match a questo punto si accende ulteriormente e Lezzerini e Krapikas sono chiamati a rispondere a Defenidi e Sigurdsson. Il tecnico dei lagunari cambia a che assetto per l’ultima mezz’ora di gioco: dal 4-3-3 al 4-2-3-1. La palla inizia a circolare veloce e arriva il raddoppio della squadra di casa al 66′ con Crnigoj. Fere all’inseguimento del pareggio. Al minuto 81′ arriva il terzo gol del Venezia con Forte imbeccato da Johnsen. La squadra di mister Lucarelli è sempre a testa alta dal Penzo e volge lo sguardo al derby di domenica contro il Perugia.

Venezia-Ternana 3-1

Venezia (4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Modolo (Cap.), Svoboda, Schnegg; Fiordilino (1′ st Tessmann), Peretz (15′ st Kiyine), Heymans (15′ st Johnsen); Bjarkason (15′ st Crnigoj), Forte, Sigurdsson (31′ st Devries). A disp.: Maenpaa, Molinaro, Henry, Ala Myllymaki, Busio, Makadji, Ampadu. All.: Paolo Zanetti

Ternana (4-4-2): Krapikas (38′ st Vitali); Ghiringhelli, Boben, Kontek, Celli (38′ pt S. Diakité); Defendi (Cap., 38′ st Mazza), Proietti (30′ st M. Diakitè), Salzano, Peralta; Mazzocchi, Pettinari (38′ st Nesta). A disp.: Casadei, Falletti, Capuano, Martella, Donnarumma. All.: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Daniele Minelli di Varese

Assistenti: Gaetano Massara (Reggio Calabria), Antonio Severino (Campobasso)

IV Ufficiale: Daniele Chiffi (Padova)

VAR: Luca Banti di Livorno (AVAR Alessandro Lo Cicero di Brescia)

Marcatori: 4′ st Heymans (V.), 8′ st Pettinari (T.), 21′ st Crnigoj (V.), 36′ st Forte (V.)

Ammoniti: Schnegg, Sigurdsson, Crnigoj e Devries (V.); Pettinari (T.)

Recuperi: pt 3′ , st 3′

Note: spettatori 5.219 (di cui 90 ospiti); calci d’angolo 8-6 per il Venezia