Inter-Empoli streaming gratis e diretta tv Rai o Mediaset? Dove vedere Coppa Italia

Il match Inter-Empoli, valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/22, si disputa mercoledì 19 gennaio alle ore 21 nello stadio Giuseppe Meazza di Milano. I nerazzurri sono reduci dal pareggio contro l’Atalanta in campionato e fanno il loro esordio nella competizione. I toscani hanno sconfitto Verona e Vicenza nei turni precedenti. L’arbitro designato per la sfida è il signor Sacchi di Macerata. Sarà l’occasione per i due tecnici di schierare qualche seconda linea prima della prossima giornata di Serie A. La vincente affronterà una tra Roma e Lecce nei quarti di finale.

Le probabili formazioni di Inter-Empoli ottavi di finale Coppa Italia

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Vidal, Gagliardini, Dimarco; Lautaro, Correa. All. Simone Inzaghi

EMPOLI (4-3-1-2): Ujkani; Fiamozzi, Romagnoli, Ismajli, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Henderson; Bajrami; Cutrone, Mancuso. All. Andreazzoli



Dove vedere Inter-Empoli ottavi Coppa Italia, streaming gratis e diretta tv Rai o Mediaset?

Il match Inter-Empoli, valido per gli ottavi di finale, sarà visibile in diretta tv in chiaro su Canale 5 con la telecronaca di Riccaro Trevisani e il commento tecnico di Roberto Cravero. L’incontro di San Siro sarà disponibile anche in streaming gratis sulla piattaforma Mediaset Play e sul sito Sportmediaset. Basta registrarsi e accedere tramite pc o mobile.