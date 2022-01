Roma-Lecce streaming gratis e diretta tv in chiaro Canale5? Dove vedere Coppa Italia

Il match Roma-Lecce, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/22, si disputerà giovedì 20 gennaio alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Roma. La Roma parte ovviamente favorita e vuole provare ad alzare un trofeo dopo tantissimi anni di astinenza, durante i quali praticamente tutte le rivali ci sono riuscite: di fronte c’è il Lecce di Marco Baroni, che ha già fatto fuori una squadra di Serie A come lo Spezia e nel campionato cadetto sta lottando per tornare subito in massima serie. Ecco dunque dove vedere Roma-Lecce in diretta tv e in live streaming.

Le probabili formazioni di Roma-Lecce Coppa Italia

Il Lecce prova l’impresa e si affida ai gol di Massimo Coda e Gabriel Strefezza, due dei massimi bomber del campionato cadetto: la sfida alla Roma sembra comunque proibitiva, seppure Mourinho scenderà in campo facendo un po’ di turnover.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Kumbulla, Ibanez, Vina; Cristante, S. Oliveira; Carles Perez, Mkhitaryan, El Shaarawy; Shomurodov. Allenatore: Mourinho

Lecce (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Lucioni, Dermaku, Barreca; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Rodriguez. Allenatore: Baroni

Dove vedere Roma-Lecce Coppa Italia, streaming gratis e diretta tv Canel 5 o Rai 1?

Il match Roma-Lecce sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Canale 5. In streaming gratis, invece, sarà possibile seguire l’incontro dell’Olimpico valido per gli ottavi di Coppa Italia attraverso il sito di Sport Mediaset oppure tramite la piattaforma di Mediaset Play, di cui è anche disponibile l’app gratuita per dispositivi mobili come pc, smartphone o tablet.