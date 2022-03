Semifinali di Coppa Italia, ecco come funziona la regola dei gol in trasferta

Per l’ultima volta nelle semifinali di Coppa Italia resterà immutata la regola dei gol in trasferta. Poi questa regola andrà in pensione, come succede già negli incontri a eliminazione diretta delle Coppe Europee. Per cui, nelle semifinali della Coppa Italia di questa edizione tra Milan-Inter e Fiorentina-Juventus, in caso di parità tra andata e ritorno i gol in trasferta varrebbero doppio. Come eravamo abituati a pensare, fino alla scorsa stagione. Per i nostalgici di questa regola è un ritorno al passato (anche abbastanza recente), mentre per coloro a cui non piace questa regola si tratterà di una seccatura. Certo per il derby di Milano parlare di casa o fuori casa non è proprio il massimo…

Dal prossimo anno via la regola del gol in trasferta, ma quest’anno…

Milan-Inter stasera aprono le danze delle semifinali di Coppa Italia. Come dicevamo sopra, forse questa sembra essere la sfida meno indicata per la vecchia regola del gol che vale doppio in trasferta in caso di parità. Di sicuro non ne trarrà beneficio lo spettacolo. Domani a Firenze toccherà a Fiorentina-Juventus. Dal prossimo anno comunque anche nella Coppa Italia questa regola, che entra in vigore solo per le semifinali, andrà in pensione. Buone semifinali “old style” a tutti…e attenzione ai gol subiti in casa a questo punto!