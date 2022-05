Probabili formazioni Juventus Inter, finale di Coppa Italia: Inzaghi recupera Bastoni?

Probabili formazioni Juventus Inter: verso il match

Oggi è il giorno della finale della Coppa Italia Frecciarossa. Una finale dal forte impatto emotivo per le due squadre e le due tifoserie che si affrontano: da un lato la Juventus di Massimiliano Allegri, che dopo una stagione al di sotto delle aspettative vorrà fare di tutto per aggiudicarsi quello che sarebbe l’unico trofeo stagionale; dall’altro l’Inter di Simone Inzaghi, già vincitrice della Supercoppa Italiana (battendo in finale proprio la Juve) ed ancora in lotta per lo scudetto con il Milan nelle ultime due gare di campionato. Due squadre al bivio, grandi ambizioni e parecchia tensione mostrata dagli allenatori già nelle conferenze stampa. Il Derby d’Italia di stasera ci dirà la squadra che alzerà al cielo dell’Olimpico il trofeo della Coppa Italia Frecciarossa.

Probabili formazioni Juventus Inter: le scelte di Allegri e Inzaghi

QUI JUVENTUS – Allegri dovrà fare a meno di alcuni giocatori chiave in difesa e centrocampo. Dovrebbe affidarsi ad un modulo offensivo come il 4-2-3-1. In porta ci sarà Perin, in quanto è lui il portiere di coppa. Danilo e Alex Sandro saranno i terzini, mentre al centro della difesa agiranno De Ligt e Chiellini. A centrocampo Rabiot e Zakaria. L’unico dubbio di formazione riguarda la linea della trequarti, dove Cuadrado e Bernardeschi saranno i due larghi, con Dybala dietro la punta (ma Morata resta in ballottaggio per una maglia che potrebbe ottenere a discapito di Bernardeschi). La punta sarà Vlahovic.

QUI INTER – Inzaghi recupera Bastoni in difesa: rimane il ballottaggio con D’Ambrosio ma dovrebbe partire dal 1′ Bastoni. In porta Handanovic; in difesa, oltre a Bastoni, ci saranno de Vrij e Skriniar. Sugli esterni Darmian insidia Dumfries, mentre Perisic sarà a sinistra. Il centrocampo sarà quello titolare, con Barella, Brozovic e Calhanoglu. In attacco ritorna la coppia Dzeko-Lautaro.

Probabili formazioni Juventus Inter: lo schieramento in campo

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi/Morata; Vlahovic. All.: Allegri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni/D’Ambrosio; Dumfries/Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All.: Inzaghi.