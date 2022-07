Coppa Italia, dove vedere Bari-Padova: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Domenica 31 luglio, alle ore 21, sul neutro dello stadio “Arechi” di Salerno, il Bari di Michele Mignani ospiterà il Padova di Bruno Caneo, il match è valido per il turno preliminare della Coppa Italia 2022-2023. Prima di scoprire dove vedere Bari-Padova in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Esordio stagionale per i biancorossi che non sarà dinanzi al pubblico dello stadio “San Nicola”, infatti l’impianto del Bari non è disponibile per gli ultimi lavori effettuati per metterlo a norma in vista dell’importante ritorno dei “galletti” in Serie B. Il Padova, invece, ripartirà nuovamente dalla Serie C dopo la delusione della sconfitta contro il Palermo nella finale playoff. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari ci saranno i tempi supplementari ed eventualmente si andrà ai calci di rigore. La vincente di Bari-Padova affronterà il Verona domenica 7 agosto alle ore 18 allo stadio “Bentegodi”.

Dove vedere Bari-Padova, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Bari-Padova, valido per il turno preliminare della Coppa Italia 2022-2023, non sarà trasmesso in tv e non verrà trasmesso neanche in streaming. Infatti Mediaset, che detiene i diritti della competizione sino al 2024, trasmetterà il torneo a partire dai 32.esimi di finale. Potete consultare gli aggiornamenti LIVE del match sui canali social dei due club.