Coppa Italia, dove vedere Lecce-Cittadella: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Venerdì 5 agosto, alle ore 21, allo stadio “Via del Mare”, il Lecce di Marco Baroni ospiterà il Cittadella di Edoardo Gorini, il match è valido per i 32.esimi di finale di Coppa Italia. Prima di scoprire dove vedere Lecce-Cittadella in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Archiviato il precampionato per entrambe le squadre è già tempo del primo impegno della nuova stagione. Lecce e Cittadella non si sono mai affrontate in questa competizione ma nel complesso i precedenti tra giallorossi e granata sono 8 con 5 vittorie del Cittadella, 2 pareggi e 1 vittoria del Lecce. La vincente di Lecce-Cittadella nei 16.esimi affronterà la vincente di Sampdoria-Reggina. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Lecce-Cittadella sarà diretta dal signor Gianpiero Miele della sezione di Nola, coaudiuvato da Mastrodonato e Fiore, mentre il quarto uomo sarà Leone. Var ed Avar saranno rispettivamente Nasca e Pagnotta.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-CITTADELLA

LECCE (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Calabresi, Dermaku, Frabotta; Joan González, Askildsen, Hjulmand; Listkowski, Ceesay, Di Mariano. All. Baroni.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Perticone, Visentin, Felicioli; Carriero, Danzi, Mastrantonio; Lores Varela; Asencio, Baldini. All. Gorini.

Dove vedere Lecce-Cittadella, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Lecce-Cittadella, valido per i 32.esimi di finale della Coppa Italia, sarà trasmesso in diretta tv su Canale 20. Il match sarà disponibile in streaming anche su Mediaset Infinity e sul sito

www.mediasetplay.mediaset.it. Sarà necessario collegarsi al portale e selezionare il canale di riferimento del match.