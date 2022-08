Coppa Italia, dove vedere Modena-Sassuolo streaming gratis e diretta TV

Lunedì 8 agosto, alle ore 18:00, andrà di scena il match valido per il primo turno (trentaduesimi di finale) di Coppa Italia tra Modena-Sassuolo. Le due compagini, guidate da Alessio Dionisi e Paolo Mandelli, si sfideranno allo stadio Alberto Braglia di Modena.

Coppa Italia, Modena-Sassuolo: la presentazione del match

Il Modena, neopromosso in Serie B, si avvicina alla sfida reduce dalla vittoria nel turno preliminare di Coppa Italia contro il Catanzaro per 3-1. In gol per i gialloblù Silvestri, Diaw, nella prima frazione di gioco, e Magnino nella ripresa. Il Sassuolo, invece, si avvicina alla gara reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due gare amichevoli disputate in estate. I neroverdi, infatti, hanno pareggiato per 2-2 contro il Reims ed hanno vinto per 4-1 contro il Vis Pesaro.

Modena-Sassuolo streaming e diretta Tv

La partita Modena-Sassuolo, in programma lunedì 8 agosto alle ore 18:00, gara valida per il primo turno di Coppa Italia, sarà visibile sui canali Mediaset. Per vedere l’incontro in televisione dunque bisognerà sintonizzarsi su Italia 1, al canale 6 del digitale terrestre. Mediaset permette di seguire la gara anche in streaming. Per farlo bisognerà collegarsi al sito Mediaset Play da dispositivo fisso oppure utilizzare l’applicazione per i dispositivi mobili.