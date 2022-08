Coppa Italia, dove vedere Salernitana-Parma: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Domenica 7 agosto, alle ore 21, allo stadio “Arechi” di Salerno, la Salernitana di Davide Nicola ospiterà il Parma di Fabio Pecchia, il match è valido per i 32.esimi di finale di Coppa Italia. Prima di scoprire dove vedere Salernitana-Parma in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Ad una settimana dall’inizio dei rispettivi campionati che vedrà la Salernitana esordire in Serie A domenica 14 agosto alle 20.45 contro la Roma allo stadio “Arechi” e il Parma ospitare il Bari al “Tardini” venerdì 12 agosto alle 20.45 nella prima giornata di Serie B, per campani e ducali è tempo di Coppa Italia. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamenti si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. La vincente di Salernitana-Parma affronterà nei 16.esimi di finale la vincente di Verona-Bari.

Salernitana-Parma sarà diretta dal signor Ivano Pezzuto della sezione di Lecce, coaudiuvato da Passeri e Politi, mentre il quarto uomo sarà Cavaliere. Var ed Avar saranno rispettivamente Banti e Paganessi.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-PARMA

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Motoc, Fazio, Pirola; Boultam, L. Coulibaly, Bohinen, Cavion, Jaroszynski; Botheim, Bonazzoli. All. Nicola.

PARMA (4-3-1-2): Chichizola; Del Prato, Valenti, S. Romagnoli, Oosterwolde; Estevez, Bernabè, Juric; Vazquez; Benedyczak, Mihaila. All. Pecchia.

Dove vedere Salernitana-Parma, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Salernitana-Parma, valido per i 32.esimi di finale della Coppa Italia, sarà trasmesso in diretta tv su Canale 20. Il match sarà disponibile in streaming anche su Mediaset Infinity e sul sito

www.mediasetplay.mediaset.it. Sarà necessario collegarsi al portale e selezionare il canale di riferimento del match.