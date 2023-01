Coppa Italia, probabili formazioni Inter-Parma: le scelte di Inzaghi e Pecchia

Martedì 10 gennaio, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Inter-Parma. Le due compagini si sfideranno allo stadio San Siro di Milano, chiamato così per il nome del quartiere milanese in cui è situato, è intitolato dall’anno 1980 a Giuseppe Meazza, uno dei più grandi calciatori italiani, che ha vestito le maglie di Inter e Milan.

Coppa Italia, Inter-Parma: come arrivano le due squadre

L’Inter si avvicina al match reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I nerazzurri, infatti, hanno vinto in casa per 1-0 contro il Parma ed hanno pareggiato in trasferta per 2-2 contro il Monza. Il Parma, invece, si avvicina alla gara reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due partite del campionato di Serie B. Gli emiliani, infatti, hanno perso 0-1 contro la Spal ed hanno pareggiato in trasferta 2-2 contro il Venezia. I gialloblù hanno alle spalle già due turni di Coppa Italia: successo per 2-0 ai trentaduesimi sulla Salernitana, 1-0 al ‘Tardini’ per superare il Bari ai sedicesimi.

Coppa Italia, probabili formazioni Inter-Parma

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Bellanova, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Correa, Lautaro.

PARMA (4-3-3): Chichizola; Del Prato, Balogh, Valenti, Oosterwolde; Juric, Bernabé, Sohm; Tutino, Benedyczak, Man.