Inter-Atalanta, streaming gratis e diretta tv Mediaset o Rai Sport? Dove vedere Coppa Italia

Domani sera alle ore 21 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, sarà in programma il match Inter-Atalanta valevole per i quarti di finale di Coppa Italia (gara unica), con chi avrà la meglio che in semifinale affronterà la vincente dell’altro quarto Juventus-Lazio (giovedì 2 febbraio ore 21). Nel turno precedente il “Biscione” ha sconfitto il Parma per 2-1 dopo i tempi supplementari, mentre la “Dea” ha avuto dello Spezia con un netto 5-2.

L’ultimo precedente tra le due squadre nella manifestazione Nazionale risale ai quarti di finale della stagione 2004/05, con il doppio confronto vinto dai meneghini: dopo l’1-0 a Bergamo siglato da Martins, arrivò il rotondo 3-0 in casa, nella gara di ritorno, con reti di Recoba, Emre e Cruz.

Inter-Atalanta, probabili formazioni

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Dzeko.

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Hojlund, Boga.

Dove vedere Inter-Atalanta in tv e streaming

Il match Inter-Atalanta, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Canale 5, compreso lo streaming gratuito su Mediaset Infinity e sul sito www.mediasetplay.mediaset.it. Per quest’ultima opzione sarà necessario collegarsi al portale attraverso qualsiasi dispositivo come pc, smartphone e tablet.