Coppa Italia, dove vedere Monza-Reggiana: streaming gratis e diretta tv in chiaro ?

Il Monza di Raffaele Palladino ospita la Reggiana di Alessandro Nesta allo "U-Power Stadium" e debutta ufficialmente con il match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia. La vincente di questo confronto affronterà il Genoa, già vittorioso sul Modena (4-3), nei sedicesimi di finale del torneo.

Alle ore 21:15, allo "U-Power Stadium" di Monza, si disputerà il match Monza-Reggiana, valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2023/24. Prima di scoprire dove vedere Monza-Reggiana in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Esordio ufficiale nella stagione 2023-2024 per il Monza di Raffaele Palladino che riceve la Reggiana di Alessandro Nesta. I brianzoli, in precampionato, sono reduci dalla sconfitta nel "Trofeo Silvio Berlusconi", in una gara equilibrata contro il Milan di Pioli (1-1 al termine dei 90', 6-5 dcr). I romagnoli, invece, hanno già compiuto il proprio esordio ufficiale nella gara del turno preliminare di Coppa Italia contro il Pescara, vinta dai granata con un punteggio roboante (6-2).

In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si procederà con i tempi supplementari ed in caso di ulteriore parità si andrà ai tiri di rigore. La vincente di questo match affronterà nei sedicesimi il Genoa, già vittorioso sul Modena (4-3).

Monza-Reggiana sarà diretta da Alberto Santoro della Sezione AIA di Messina, coadiuvato dagli assistenti Thomas Miniutti della Sezione AIA di Maniago e Marco Ceolin della Sezione AIA di Treviso; il quarto ufficiale sarà Stefano Milone della Sezione AIA di Taurianova; VAR sarà Valerio Marini della Sezione AIA di Roma 1 e AVAR sarà Giacomo Paganessi della Sezione AIA di Bergamo.

Monza-Reggiana, le probabili formazioni

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Caldirola, Pablo Marì; Birindelli, Pessina, Machin, F. Carboni; Dany Mota, Colpani; Petagna. Allenatore: Raffaele Palladino.

REGGIANA (4-3-1-2): Bardi; Romagna, Marcandalli, Pieragnolo, Fiamozzi; Cigarini, Portanova, Bianco; Girma; Varela, Lanini. Allenatore: Alessadnro Nesta.

Dove vedere Monza-Reggiana in tv e streaming

Il match Monza-Reggiana, valido per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia, sarà trasmesso in diretta e in chiaro su "Italia 1". Il match sarà disponibile in streaming anche su Mediaset Infinity, sul sito www.mediasetplay.mediaset.it. Sarà necessario collegarsi al portale e selezionare il canale di riferimento del match. La telecronaca della gara sarà a cura di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.

