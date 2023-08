Coppa Italia, l'Hellas Verona regola l'Ascoli: brilla Mboula, Baroni sorride. Cronaca e tabellino

Al Bentegodi i gialloblù liquidano i marchigiani per 3-1. Già in palla il nuovo acquisto Jordi Mboula, a segno anche Djuric su rigore e Dawidowicz nel nuovo ruolo di centrocampista. Nel prossimo turno Hellas contro il Bologna, ora testa al debutto in campionato a Empoli

L'Hellas Verona targato Marco Baroni non stecca la prima ufficiale e supera agevolmente il primo turno di Coppa Italia. Al Bentegodi i gialloblù hanno liquidato per 3-1 l’Ascoli e nel prossimo turno a novembre se la vedranno con il Bologna al Dall’Ara. Ora l’attenzione va al debutto in campionato sul campo dell’Empoli, fissato per sabato 19 agosto alle ore 18.30. A due mesi esatti dal vittorioso spareggio di Reggio Emilia contro lo Spezia l’Hellas sembra già piuttosto avanti nell’applicazione dei principi di gioco di Baroni, in particolare sul piano dell’organizzazione difensiva. Qualcosa va invece registrato in fase di costruzione e di rifinitura. Da rivedere l’esperimento Dawidowicz in regia.



Hellas Verona, buona la prima in Coppa Italia: si vede già la mano di Baroni

Il tecnico si aspetta ancora qualche rinforzo dal mercato, ma già sabato ad Empoli, in un vero e proprio scontro diretto contro una squadra ferita dall’eliminazione in Coppa Italia contro il Cittadella, i punti varranno il doppio. Dal canto proprio l’Ascoli di William Viali non ha demeritato. I bianconeri hanno pagato un tasso tecnico inferiore e la buona organizzazione difensiva del Verona, ma in attesa degli ultimi ritocchi ai marchigiani non sembra difettare la qualità per recitare un ruolo da outsider nella prossima Serie B. Verona in campo con 10/11 della passata stagione, ma sugli scudi è andato subito l’unico volto nuovo, il fantasista spagnolo Jordi Mboula.



Barosi tradisce l'Ascoli, Mboula trascina il Verona

Schierato al fianco di Ngonge alle spalle di Djuric, l'ex Racing Santander ha infatti impiegato meno di tre minuti per sbloccare il risultato, facendosi trovare pronto per un gol facile facile a porta vuota dopo un’incomprensione tra il portiere dell’Ascoli Barosi e Simic. La rete-lampo ha anestetizzato la partita, dal momento che l’Ascoli non è andato oltre uno sterile possesso palla che non ha impensierito un Verona molto accorto. Dopo un miracolo di Montipò al 25’ su una deviazione di Forte, lo stesso portiere ha procurato il rigore del momentaneo pareggio, stendendo in area al 38’ proprio Forte, ben imbeccato da Mendes. L’ex attaccante del Venezia ha trasformato, ma l’Ascoli non è riuscito ad andare al riposo in parità.



Verona verso Empoli: Saponara chiede spazio

Nell’ultimo dei quattro minuti di recupero, infatti, un nuovo errore del portiere Barosi ha spianato la strada al nuovo vantaggio dell’Hellas: l’ex estremo difensore della Juve Stabia parte in ritardo su una punizione di Hongla e non trattiene offrendo a Dawidowicz il più facile dei tap in. L’Ascoli è poi uscito definitivamente dal match nei primi secondi della ripresa quando Simic ha deviato con la mano un tiro di Ngonge. Rigore trasformato da Djuric per il 3-1 che ha di fatto chiuso i conti. Il resto del secondo tempo è stato infatti dominato dalle tante sostituzioni che hanno spezzato ritmi già andati via via in calando. Nell’Hellas spazio anche per Riccardo Saponara: l’ex fiorentino è alla caccia della miglior condizione per ritagliarsi uno spazio da titolare in una squadra alla quale comunque non sembra già difettare la qualità offensiva.

Coppa Italia, Hellas Verona-Ascoli 3-1: il tabellino

Marcatori: 2’ Mboula; 39’ rig. Forte; 46’ p.t. Dawidowicz; 47’ rig. Djuric



Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani (90' Cissè), Hien, Coppola; Terracciano (81' Amione), Hongla (72’ Duda), Dawidowicz, Doig; Mboula (90' Patanè), Ngonge (71’ Saponara); Djuric. All.: M. Baroni.



Ascoli (4-3-2-1): Barosi; Adjapong (83' Falzerano), Simic, Botteghin, Haveri; Caligara (75’ Gnahoré), Buchel, Masini (61’ Manzari); Mendes (60’ Giovane), Millico (73’ Rodriguez); Forte. All.: W. Viali.



Arbitro: Piccinini (Forlì)



Ammoniti: Masini